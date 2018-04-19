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19апреля
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сегодня, 13:35 1

В Приамурье косуля выбежала к людям и упала замертво

В Приамурье косуля выбежала к людям и упала замертво
Фото: pavelin.ru

16 апреля в селе Черняево Магдагачинского района произошел инцидент с диким животным. В населенный пункт прибежал самец косули, который затем упал замертво.

Как выяснили специалисты, животное погибло от травм. Вероятнее всего, они были получены при столкновении с автомобилем. От сильного удара оказались повреждены внутренние органы и позвоночник животного, сообщается на сайте управления по охране животного мира Амурской области.

В управлении отмечают, что водители должны учитывать особенности поведения диких животных и не допускать столкновений с ними. Тем более недопустимо преднамеренно сбивать зверей. Размер ущерба в случае с косулей оценивается в 40 тысяч рублей.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Косуля в шоке была от Черняево, как увидела как люди живут, поняла что жить нигде не возможно вот и умерла. Извините за юмор.

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