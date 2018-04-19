Немного дождя и мокрого снега: прогноз погоды в Приамурье на 20 апреля

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В Амурской области 20 апреля установится переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть с севера, северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 11-16 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит от минус 2 до плюс 3, местами – от минус 5 до минус 10. По югу в ночные часы будет плюс 1…6, местами столбики термометров опустятся до 5 градусов. Температура днем по северу составит 8…13 градусов тепла, местами в Тындинском районе будет от нуля до плюс 5, по югу термометры покажут 11…16 градусов выше нуля.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 5…7 градусов тепла, днем будет плюс 12…14, сообщает Амурский гидрометцентр.