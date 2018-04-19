Налоговая в Приамурье проведет дни открытых дверей

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23 и 24 апреля налоговые органы Амурской области примут участие во Всероссийской акции. Налоговаяинспекция проведет дни открытых дверей по информированию физических лиц о налоговом законодательстве и порядке заполнения деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Проконсультироваться о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, а также получить помощь в заполнении декларации можно будет во всех инспекциях области с 09:00 до 20:00.

«Не позднее 3 мая от физических лиц, реализовавших имущество (если оно было в собственности менее минимального срока владения, установленного законодательством), получивших подарки, выигрыши, доходы от сдачи квартир в аренду, должно поступить около 22,5 тысячи налоговых деклараций. По состоянию на 16 апреля исполнили свою обязанность почти 8 600 амурчан. Задекларировать полученные в 2017 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица», – пояснили в налоговой службе Амурской области.

Декларацию можно представить лично, отправить по почте либо подать в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», предварительно заполнив онлайн. Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработала специальную программу «Декларация», которая сама производит расчет и формирует листы для печати. Исчисленный налог на доходы необходимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года.

Плательщики, желающие оформить документы для получения социальных и имущественных налоговых вычетов, могут направить декларацию в любое время в течение года. На реализацию данного права налогоплательщика срок 3 мая 2018 года не распространяется.