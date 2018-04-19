«Гринпис России»: контролируемые отжиги наносят Приамурью только вред

Обстановку по пожарам в Амурской области гость программы охарактеризовал как печальную. «Несмотря на режим ЧС, на особый противопожарный режим, продолжаются поджоги, причем явно умышленные. В основном горят сельхозземли. Мы пока проехали по Зейско-Буреинской равнине, и, к сожалению, практически все участки, не занятые пашнями, горят», – констатировал Григорий Куксин.

Руководитель противопожарной программы «Гринпис России» отметил, что с каждой точки специалисты выделили четыре-пять палов, на которые практически никто не реагирует. «При таком количестве возгораний на реакцию никаких сил не хватит, здесь слишком много поджогов, и это первое, что надо останавливать, чтобы ситуацию можно было взять под контроль», – считает Григорий Куксин.

Руководитель противопожарной программы «Гринпис России» подчеркивает: контролируемые отжиги наносят только вред. От них необходимо отказаться. «Одна из целей нашего приезда – убедить власти региона предельно снизить площади контролируемого выжигания до того объема, который можно проводить по правилам и с реальным контролем. Контролируемое выжигание обходится дороже, чем тушение», – объяснил Григорий Куксин. Победить пожары в Приамурье также помогут массовая агитационная работа и введение штрафных санкций для тех, кто нарушает противопожарные правила.

Как относится власть к общественникам, которые ее критикуют, почему бессмысленно занижать данные о пожарах в регионе и об опыте стран, в которых забыли о том, что такое пожары, – в четверг, 19 апреля, расскажут в программе «Простые вопросы». Она выйдет в эфир ТНТ-Благовещенск («Альфа-канал» в 18:15 и 20:35). Видео- и текстовая версии программы будут опубликованы на Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».