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19апреля
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«Гринпис России»: контролируемые отжиги наносят Приамурью только вред

«Гринпис России»: контролируемые отжиги наносят Приамурью только вред

В Амурской области работает десант «Гринпис России». В интервью программе «Простые вопросы» руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин рассказал, что для прекращения эпидемии пожаров необходимо отказаться от контролируемых отжигов.

Обстановку по пожарам в Амурской области гость программы охарактеризовал как печальную. «Несмотря на режим ЧС, на особый противопожарный режим, продолжаются поджоги, причем явно умышленные. В основном горят сельхозземли. Мы пока проехали по Зейско-Буреинской равнине, и, к сожалению, практически все участки, не занятые пашнями, горят», – констатировал Григорий Куксин.

Руководитель противопожарной программы «Гринпис России» отметил, что с каждой точки специалисты выделили четыре-пять палов, на которые практически никто не реагирует. «При таком количестве возгораний на реакцию никаких сил не хватит, здесь слишком много поджогов, и это первое, что надо останавливать, чтобы ситуацию можно было взять под контроль», – считает Григорий Куксин.

Руководитель противопожарной программы «Гринпис России» подчеркивает: контролируемые отжиги наносят только вред. От них необходимо отказаться. «Одна из целей нашего приезда – убедить власти региона предельно снизить площади контролируемого выжигания до того объема, который можно проводить по правилам и с реальным контролем. Контролируемое выжигание обходится дороже, чем тушение», – объяснил Григорий Куксин. Победить пожары в Приамурье также помогут массовая агитационная работа и введение штрафных санкций для тех, кто нарушает противопожарные правила.

Как относится власть к общественникам, которые ее критикуют, почему бессмысленно занижать данные о пожарах в регионе и об опыте стран, в которых забыли о том, что такое пожары, – в четверг, 19 апреля, расскажут в программе «Простые вопросы». Она выйдет в эфир ТНТ-Благовещенск («Альфа-канал» в 18:15 и 20:35). Видео- и текстовая версии программы будут опубликованы на Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

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#пожары #СМИ

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Комментарии
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  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    3 часа назад

    Каждый год все жгут, выжигают, горит синим пламенем. Одно может спасти тысячи и тысячи голов КРС, миллионы населения. В настоящее время все брошено, зарастает. Правительство области в панике, но ситуация повторяется из года в год.

  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Скорее бы мост построили,и китайских коров на наши необъятные пастбища,объелись бы.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Запретить всем жечь и точка. И не надо над этим думать. Сегодня ветер всем покажет на что способен пожар...

  • OB-1

    OB-1
    2 часа назад

    Вроде травка уже зеленая вылазит) дождика бы еще)

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Министр МЧС Пучков вчера только рапортовал, работы по контролю ведутся интенсивно, короче как всегда нёс чушь, а у самого лицо да и сам все шире и шире, что он может контролировать, если собственный вес и форму не контролирует, разве он сможет сдать нормы ГТО, а ведь он должен быть примером для своих подчиненных сотрудников во всем. Лучше бы Шойгу отдали это ведомство в подчинение, он справлялся с задачами и был примером. А местные власти видимо делают отжиги потому, что им так проще и дешевле, чем обрабатывать землю, здесь материальный и людской ресурс нужен, ну а у властей ни на что кроме "контролируемых отжигов" денег видимо нет, а может и желания заниматься этим вопросом.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Да они на этом деньги отбивают. Мозгов то не осталось, только деньги в голове. Хотелось бы услышать ущерб от пожаров в денежном эквиваленте.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    У Пучкова давно проблемы. Он не эффективный министр.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Родился в СССР

    Лучше бы Шойгу отдали это ведомство в подчинение, он справлялся с задачами и был примером.



    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83

    Интересно, по сей день платят премии за количество потушенных пожаров, а не за их отсутствие?

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    50 минут назад

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 минут назад

    Гнать правительство взашей!

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