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19апреля
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сегодня, 11:58 6

Тувинца по имени Бронза разыскивают в Амурской области

Тувинца по имени Бронза разыскивают в Амурской области

В Амурской области объявлен в розыск мужчина, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Что именно он сделал, в полиции не сообщают.

На вид разыскиваемому 25-30 лет, он среднего телосложения, рост – около 170-175 сантиметров, тип лица – азиатский, волосы черные.

Мужчина может быть одет: в серую толстовку с замком-молнией, с капюшоном, затягивающимся толстым белым шнуром, на которой имеется крупная надпись белого цвета; футболку с воротом белого цвета, синие джинсы, белые кроссовки, на голове – темная кепка. Могут иметься наушники, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

В ведомстве отмечают, что мужчина представляется тувинцем по имени Бронза.

Всех, кому известно местонахождение подозреваемого, просят сообщить об этом по телефонам 8 (4162) 59-41-05, 59-41-20. Телефон доверия УМВД: 59-40-59.

Видео: 28.мвд.рф

Просмотров всего: 3267

#происшествия

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Комментарии
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  • us.2017

    us.2017
    3 часа назад

    это наверное кличка а не имя (Бронза ) ))))))

  • lana78

    lana78
    3 часа назад

    заметили, что он похож на чувака, который убил на остановке мужчину?

  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    Какая отвратительная рожа! (с)

  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Да очень похож на убийцу,который убил на остановке,неужели не найдут?

  • Datatec

    Datatec
    3 часа назад

    наши опера точно найдут

  • Nataliii

    Nataliii
    15 минут назад

    Вот его и ищут.

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