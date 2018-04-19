Тувинца по имени Бронза разыскивают в Амурской области

В Амурской области объявлен в розыск мужчина, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Что именно он сделал, в полиции не сообщают.

На вид разыскиваемому 25-30 лет, он среднего телосложения, рост – около 170-175 сантиметров, тип лица – азиатский, волосы черные.

Мужчина может быть одет: в серую толстовку с замком-молнией, с капюшоном, затягивающимся толстым белым шнуром, на которой имеется крупная надпись белого цвета; футболку с воротом белого цвета, синие джинсы, белые кроссовки, на голове – темная кепка. Могут иметься наушники, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

В ведомстве отмечают, что мужчина представляется тувинцем по имени Бронза.

Всех, кому известно местонахождение подозреваемого, просят сообщить об этом по телефонам 8 (4162) 59-41-05, 59-41-20. Телефон доверия УМВД: 59-40-59.

Видео: 28.мвд.рф