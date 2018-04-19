За сутки в Амурской области стало больше лесных пожаров

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На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 30 природных пожаров. Из них ликвидировано 10 пожаров на площади 4 810 гектаров. Действующими остаются 20 возгораний, три из которых локализованы в Шимановском, Сковородинском и Зейском районах на общей площади 16 756 гектаров.

По три пожара действуют в Зейском, Мазановском и Шимановском районах, четыре пожара в Магдагачинском районе, по два – в Ромненском, Архаринском, Мазановском, Сковородинском, по одному – в Свободненском, Завитинском, Бурейском районах.

На тушении пожаров задействовано 892 человека. Это парашютно-пожарная служба (49 человек), десантно-пожарная служба (70 человек), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (95 человек), летчики-наблюдатели (5 человек), лесная охрана (325 человек), государственная противопожарная служба (149 человек), служба спасения (31 человек), арендаторы (79 человек), привлеченное население (49 человек), амурский спасательный центр города Хабаровск (30 человек). Задействовано 166 единиц техники, в том числе пять воздушных судов (2 вертолета и 3 самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием.