Волгоградец продал амурчанке шубу из искусственного меха как натуральную

Фото: 28.мвд.рф

В Благовещенске полиция задержала жителя Волгоградской области. Мужчину подозревают в мошенничестве на территории столицы Приамурья. Он продал женщине шубу из искусственного меха, выдав ее за натуральную.

Пострадавшая от действий мошенника – 1935 года рождения. Предварительно установлено, что к ней в одном из районов Благовещенска подъехал на автомобиле мужчина и предложил приобрести у него дорогую норковую шубу по цене 105 тысяч рублей – для внучки.

Женщина согласилась. Сняв деньги, она отдала их мошеннику, а взамен получила шубу из искусственного меха. Также в ходе беседы мужчина проявил интерес к золотым серьгам пенсионерки. Под предлогом посмотреть их, злоумышленник забрал серьги и скрылся в неизвестном направлении.

По подозрению в преступлении задержали ранее судимого жителя Волгоградской области 1989 года рождения. У мужчины обнаружили еще несколько шуб из искусственного меха, деньги, предположительно полученные незаконным путем, и золотые серьги стоимостью 35 тысяч рублей. Деньги и ювелирное изделие сотрудники полиции вернули потерпевшей.

Видео: 28.мвд.рф

Правоохранители возбудили уголовные дела по двум статьям – мошенничество и грабеж. Подозреваемый помещен под домашний арест.

В настоящий момент оперативники устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.