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19апреля
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сегодня, 11:29 3

Волгоградец продал амурчанке шубу из искусственного меха как натуральную

Волгоградец продал амурчанке шубу из искусственного меха как натуральную
Фото: 28.мвд.рф

В Благовещенске полиция задержала жителя Волгоградской области. Мужчину подозревают в мошенничестве на территории столицы Приамурья. Он продал женщине шубу из искусственного меха, выдав ее за натуральную.

Пострадавшая от действий мошенника – 1935 года рождения. Предварительно установлено, что к ней в одном из районов Благовещенска подъехал на автомобиле мужчина и предложил приобрести у него дорогую норковую шубу по цене 105 тысяч рублей – для внучки.

Женщина согласилась. Сняв деньги, она отдала их мошеннику, а взамен получила шубу из искусственного меха. Также в ходе беседы мужчина проявил интерес к золотым серьгам пенсионерки. Под предлогом посмотреть их, злоумышленник забрал серьги и скрылся в неизвестном направлении.

По подозрению в преступлении задержали ранее судимого жителя Волгоградской области 1989 года рождения. У мужчины обнаружили еще несколько шуб из искусственного меха, деньги, предположительно полученные незаконным путем, и золотые серьги стоимостью 35 тысяч рублей. Деньги и ювелирное изделие сотрудники полиции вернули потерпевшей.

Видео: 28.мвд.рф

Правоохранители возбудили уголовные дела по двум статьям – мошенничество и грабеж. Подозреваемый помещен под домашний арест.

В настоящий момент оперативники устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • us.2017

    us.2017
    18 минут назад

    Предварительно установлено, что к ней в одном из районов Благовещенска подъехал на автомобиле мужчина и предложил приобрести у него дорогую норковую шубу по цене 105 тысяч рублей – для внучки.

    она что дура ?

    а внучка что не может сама купить ?

  • батарейка

    батарейка
    4 минуты назад

    1935 год рождения, сделайте выводы

  • us.2017

    us.2017
    1 минута назад

    нашел же старушку ))

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