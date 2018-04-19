В Приамурье предприятие нарушило закон при добыче песка

Фото: rsnamur.ru

Управление Россельхознадзора по Амурской области выявило нарушения в Серышевском районе. Здесь ООО «Карьер» добывало песок. Несмотря на то, что работы велись по лицензии, предприятие нарушило законодательство.

Работы предприятие вело на землях категории сельскохозяйственного назначения. Сотрудники организации сняли и вывезли верхний плодородный слой почвы на общей площади более 73 тысяч квадратных метров. Организация не дождалась, когда завершится процедура перевода земель из одной категории в другую.

Таким образом, ООО «Карьер» нарушило Земельный кодекс РФ. В апреле предприятие было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 800 тысяч рублей. Были выданы предписания об устранении нарушений.

ООО «Карьер» оперативно оплатило штрафы – в течение недели. Теперь юридическому лицу предстоит заняться рекультивацией земельных участков, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Амурской области.