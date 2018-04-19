В АмГУ выбрали финалистов Международного инженерного чемпионата Case-In

В среду, 18 апреля, в Амурском государственном университете состоялся региональный этап Международного инженерного чемпионата Case-In по направлению «Нефтехимия». Команда, занявшая первое место, представит Амурскую область на финале, который пройдет в Москве в конце мая.

Соревнования по направлению «Нефтехимия» проводятся при поддержке газоперерабатывающего и нефтехимического холдинга «СИБУР». В этом году направление впервые было включено в программу чемпионата Case-In. Приветствуя участников, проректор по информатизации и новым образовательным технологиям Амурского госуниверситета Александр Остапенко отметил: «Инженерные олимпиады – это тренд, в котором мы всегда будем участвовать». Компании заинтересованы в новых кадрах, отлично подготовленных к работе в отрасли.

Соревнования по направлению «Нефтехимия» торжественно открылись в марте в Национальном исследовательском Томском политехническом университете. Вместе с Благовещенском чемпионат Case-In принимают в Томске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми, Самаре и Уфе.

Чемпионат Case-In – это международная система соревнований по решению инженерных кейсов. Студентам, объединившимся в группы по три–четыре человека, дается кейс «Тобольский нефтехимический кластер: новая формула интеграции и создание ценности». За 10 дней ребята должны были решить задания, связанные с действующим в Тобольске производством компании «СИБУР», а также строящимся комплексом ЗапСибНефтехим: выявить так называемые узкие места, предложить инновационные и энергоэффективные решения, разработать определенный комплекс мероприятий и дать им экономическое обоснование. «Получив кейс, мы подумали, что это очень сложно. Кейс для нас в новинку, – признается первокурсник Кирилл Приходько. – Мы собрали все предложенные идеи и выбрали приоритетную».

При рассмотрении решения эксперты оценивали не только оригинальность выводов из предложенных ситуаций, но и уровень подготовки студентов, а также развернутые ответы на вопросы комиссии. «Впечатления очень хорошие, высокий уровень подготовки участников, – отмечает член жюри направления "Нефтехимия", главный эксперт направления технологической эффективности "СИБУР" Артур Ковин. – Ребята нашли научные разработки, патенты, придумали, на чем можно сэкономить при производстве. Те, кто был на практике в Тобольске, смогли наладить контакт с производством и максимально использовать полученные знания».

Перед экспертами выступили представители восьми команд – всего 30 студентов. Выступление каждой команды согласно регламенту заняло ровно шесть минут. Студенты представили презентации и ответили на вопросы экспертов. Критерий победы – качественная проработка кейса. Даже если предложенное студентами решение не полностью отвечает на все поставленные вопросы, участники чемпионата должны продемонстрировать всесторонний инженерный подход. Также большое внимание уделялось экономической целесообразности инноваций. Ведь любую идею нужно уметь продать – коллегам или инвесторам.

Из восьми команд определили три лучших. Дипломы за третье место в Международном инженерном чемпионате Case-In команде «Новый элемент» вручил проректор по информатизации и новым образовательным технологиям АмГУ Александр Остапенко. Команду «Анадар», занявшую второе место, поздравил главный эксперт «СИБУРа» Артур Ковин. Первое место завоевала команда DFM. Путевку в финал чемпионата победителям вручил генеральный директор обособленного структурного подразделения «СИБУР» в Благовещенске Андрей Полюлях.

«Мы очень хорошо знаем тему, – говорит капитан победившей команды, студент второго курса АмГУ Денис Потапчук. – Мы были на площадке в Тобольске на практике. Когда владеешь большим объемом информации по теме, довольно просто говорить. Когда знаешь не только то, о чем говоришь, но и немножко больше, то не теряешься».

«СИБУР» уже активно взаимодействует с Амурским госуниверситетом: амурские студенты и преподаватели проходили практику-стажировку на производственных площадках «СИБУР» в Тобольске. Четыре выпускника вуза 2017 года трудоустроены. Еще одна группа студентов проходит стажировку в настоящее время. Планируется, что после окончания вуза ребята в течение трех лет будут работать в Тобольске на предприятии по переработке углеводородного сырья, входящем в состав «СИБУР». А затем, получив необходимые навыки, молодые специалисты вернутся в Приамурье, чтобы работать на перерабатывающих производствах в Свободненском районе.

Победители отборочного этапа чемпионата поедут в Москву, где 30 и 31 мая состоится финал Международного инженерного чемпионата Case-In. Команда-победитель финального этапа получит не только награду – кубок. «Я думаю, все победители этапов, а тем более финалисты, имеют высокие шансы быть включенными в список потенциальных стажеров. "СИБУР" активно инвестирует в молодые кадры. Мы понимаем, что не можем взять специалистов с рынка – ощущается их дефицит. Мы должны их сами выращивать. Поэтому мы активно подключаемся к таким чемпионатам, как WorldSkills и Case-In», – подытожил Артур Ковин.