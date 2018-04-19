Эксперты Тотального диктанта проведут онлайн-разборы

Забрать работы и услышать комментарии филологов, проверявших диктанты в Благовещенске, можно будет 27 апреля в 18:30 в третьей лекционной аудитории главного корпуса Амурского государственного университета.

В Благовещенске диктант собрал 336 участников на двух открытых площадках (в Амурском государственном университете и на Благовещенском главпочтамте) и на одной закрытой (в центре библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих людей Амурской областной библиотеки). Работа по проверке началась сразу же после сдачи работ. В итоге филологи поставили 15 «пятёрок» и более 90 «четверок».

В этом году три части текста на русском языке написали на всех шести континентах планеты: на очных площадках и онлайн. По оценкам организаторов, акция собрала более 227 тысяч участников, что больше на 27 тысяч по сравнению с прошлым годом.

В России к акции присоединились 720 городов, поселков и сёл. Больше всего участников собралось в Москве – 20 014, Санкт-Петербурге – 10 298, Новосибирске – 7 003.

В этом году к проекту присоединился 301 зарубежный город. По количеству участников третий год пальму первенства держит Таллин, которому удалось собрать на четырёх площадках 2 321 участника. Следом идут Луганск (1 250) и Макеевка (1 019). В первый раз Тотальный диктант прошел в Коста-Рике, Панаме, Сирии, Венгрии, Катаре. Тест TruD написали 5 250 участников из 46 стран.

Семь онлайн-трансляций из пяти городов просмотрели 120 тысяч человек. В интернете текст написали 24 417 человек. В столице диктанта этого года, Владивостоке, текст читала автор Гузель Яхина.

«За несколько часов герой, который жил до этого момента только у меня в голове, вдруг появился на всех шести континентах: где-то он только просыпался, где-то начинал урок, где-то спускался с крыльца школы. За один день Якоб Иванович Бах смог совершить путешествие по всему миру», — поделилась впечатлениями Гузель Шамилевна.

Приморская столица собрала в этом году 2 780 участников.

«Тотальный диктант прошёл во Владивостоке в седьмой раз, и в этом году нам удалось собрать на тысячу участников больше. Большой прирост случился благодаря участникам теста TruD: его написали 560 человек из 50 стран — граждане Китая, Индии, Индонезии, Вьетнама, Колумбии, Замбии, Эквадора и др.», – резюмировал координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.