Благовещенцев приглашают сдать кровь

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В Благовещенске проходит акция по сдаче крови, приуроченная к Национальному дню донора России. С 10:00 до 12:00 горожане могут прийти в Амурскую областную станцию переливания крови по адресу: улица Театральная, 29, и сдать кровь.

«Данная акция направлена на популяризацию донорства, а также помощь людям, нуждающимся в переливании крови. Стать донором могут все желающие жители города Благовещенска, не имеющие ограничений по здоровью и достигшие совершеннолетнего возраста. В праздничные дни количество доноров всегда возрастает, однако помощь нужна и в обычные дни. Мы призываем горожан присоединяться к донорскому движению в любой день года. Помните, что этим маленьким добрым делом вы можете спасти чью-то жизнь», – рассказала руководитель центра «Выбор» Светлана Тюкалова.

Дополнительную информацию о проведении акции можно получить по телефону: 33-23-26. Стать донором в Амурской областной станции переливания крови может практически любой здоровый человек, если он старше 18 лет, имеет прописку в Благовещенске, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 килограммов.

До сдачи крови в течение 72 часов нельзя принимать лекарства; в течение 48 часов нелья употреблять алкоголь, жирное, жареное, копченое; в течение часа до процедуры не курить, а также 2-3 часа после кроводачи.

Полный список противопоказаний к донорству можно посмотреть на сайте Службы крови. На донацию участникам акции необходимо обязательно взять с собой паспорт.

Национальный день донора отмечается ежегодно 20 апреля. В первую очередь этот день посвящен именно донорам – людям, безвозмездно отдающим свою кровь тем, кто в ней нуждается. Безвозмездное донорство предусмотрено нормами Всемирной организации здравоохранения, по которым работают 62 страны мира. При этом в течение многих лет одной из глобальной проблем службы крови является нехватка доноров.

Как сообщает отдел опеки и охраны здоровья, общее число доноров в Амурской области в 2017 году составило 12 181, из них 62 % – доноры, сдающие кровь безвозмездно. Количество доноров из числа жителей Благовещенска в 2018 году возросло и составило 7 888, или 64,7 % от общего числа доноров Амурской области, из них безвозмездных 7 549 (95,7 %).

За год в регионе проведено 19 625 крово-плазмодач, из них в Благовещенске 14 671, что составляет 74,7 % от общего числа. Всего заготовлено консервированной крови 11 192,7 литров, в том числе в Благовещенске 8 757 (78,2 %). Выполнено 23 260 трансфузий компонентов крови, в том числе в областном центре 16 293, или 70,0 %. Перелито 7 056,7 литров компонентов крови, из них 4 777 литров (68 %) в Благовещенске.

Количество пациентов, получивших трансфузии компонентов крови, составило 4 914, в том числе в учреждениях здравоохранения Благовещенска 3 165, что составляет 64,4 %.

Кровь и компоненты крови необходимы больным тяжелыми онко-гематологическими заболеваниями, среди которых большой процент детей, препараты крови необходимы женщинам в послеродовом периоде, пациентам, требующим трансплантации органов и тканей, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, людям различных профессий, связанных с риском для жизни и здоровья. Ежегодно в донорской крови нуждаются более полутора миллионов россиян.

В течение 2017 года сотрудниками станции переливания крови проведено четыре крупномасштабных донорских акций, в которых приняло участие 170 доноров, сообщает мэрия Благовещенска.