Два автомобиля пострадали при пожаре на парковке в Благовещенске
Вечером 18 апреля в Благовещенске произошел пожар на парковке. От огня пострадали два автомобиля.
Сообщение о происшествии поступило пожарным в 19:55. Горел автомобиль Toyota Allion на парковке в районе дома № 142 по улице Калинина. На момент прибытия пожарных машину уже потушили очевидцы при помощи огнетушителя.
В результате пожара у Allion уничтожены моторный отсек, лобовое стекло, переднее правое колесо, бампер, фары и капот. Поврежден салон авто. Также пострадал стоявший рядом автомобиль Toyota Corolla Fielder. У этой машины оплавлены зеркало заднего вида, передняя левая фара, повреждено лакокрасочное покрытие.
Предварительная причина возгорания – неисправность штатного электрооборудования Allion.
Люди в происшествии не пострадали, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.
Просмотров всего: 895
#пожары #происшествия #транспорт