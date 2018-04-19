Два автомобиля пострадали при пожаре на парковке в Благовещенске

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Вечером 18 апреля в Благовещенске произошел пожар на парковке. От огня пострадали два автомобиля.

Сообщение о происшествии поступило пожарным в 19:55. Горел автомобиль Toyota Allion на парковке в районе дома № 142 по улице Калинина. На момент прибытия пожарных машину уже потушили очевидцы при помощи огнетушителя.

В результате пожара у Allion уничтожены моторный отсек, лобовое стекло, переднее правое колесо, бампер, фары и капот. Поврежден салон авто. Также пострадал стоявший рядом автомобиль Toyota Corolla Fielder. У этой машины оплавлены зеркало заднего вида, передняя левая фара, повреждено лакокрасочное покрытие.

Предварительная причина возгорания – неисправность штатного электрооборудования Allion.

Люди в происшествии не пострадали, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.