Тротуарная дорожка возле столовой БГПУ оказалась проезжей частью

Жительница Благовещенска сняла на видео, как по выложенной тротуарной плиткой дороге возле БГПУ ездят автомобили. Кадры сняты за зданием педуниверситета со стороны набережной, где расположена столовая учебного заведения. Горожанку возмутил тот факт, что в зоне, где должны ходить пешеходы, передвигаются машины.

«Сколько мы сегодня гуляли здесь, столько мимо нас по этой тропинке заезжает машин, игнорируя всех – детей, велосипедистов. Им вообще без разницы. Как они сюда попадают, непонятно», – высказалась горожанка.

Оказалось, что та часть дороги, которую благовещенка назвала тротуаром, на самом деле им не является. Выяснилось, что это пешеходы нарушают правила дорожного движения, гуляя в этой зоне.

«Участок улицы Краснофлотской возле столовой БГПУ, является проезжей частью, несмотря на то, что там лежит плитка. Пешеходная зона там предусмотрена только вдоль парапета набережной. Поэтому в той зоне, о которой говорят горожане, преимущество имеют водители, а не пешеходы», – пояснили в администрации Благовещенска.