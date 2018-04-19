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19апреля
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сегодня, 10:08 13

Тротуарная дорожка возле столовой БГПУ оказалась проезжей частью

Тротуарная дорожка возле столовой БГПУ оказалась проезжей частью

Жительница Благовещенска сняла на видео, как по выложенной тротуарной плиткой дороге возле БГПУ ездят автомобили. Кадры сняты за зданием педуниверситета со стороны набережной, где расположена столовая учебного заведения. Горожанку возмутил тот факт, что в зоне, где должны ходить пешеходы, передвигаются машины.

«Сколько мы сегодня гуляли здесь, столько мимо нас по этой тропинке заезжает машин, игнорируя всех – детей, велосипедистов. Им вообще без разницы. Как они сюда попадают, непонятно», – высказалась горожанка.

Оказалось, что та часть дороги, которую благовещенка назвала тротуаром, на самом деле им не является. Выяснилось, что это пешеходы нарушают правила дорожного движения, гуляя в этой зоне.

«Участок улицы Краснофлотской возле столовой БГПУ, является проезжей частью, несмотря на то, что там лежит плитка. Пешеходная зона там предусмотрена только вдоль парапета набережной. Поэтому в той зоне, о которой говорят горожане, преимущество имеют водители, а не пешеходы», – пояснили в администрации Благовещенска.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    быдло всегда себе дорогу найдёт

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Удивительно! Всегда считал что там пешеходная зона! А парковка на газонах среди деревьев около столовки, тоже законна?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    ибо нефик, безлошадному быдлу - отпор и игнор! :)

  • Buddha

    Buddha
    51 минута назад

    Как так?! Заезд со стороны Трудовой на эту дорожку огражден бордюрным камнем...

  • Упоротый

    Упоротый
    46 минут назад

    BuddhaКак так?! Заезд со стороны Трудовой на эту дорожку огражден бордюрным камнем...


    Офигенный вывод. И что? С Трудовой туда не заехать. Но это не значит, что туда вообще нельзя заезжать. На Краснофлотской тоже в некоторых местах каменные шары лежат, не давая заехать с определенной стороны. И о чем это говорит? О том, что вся краснофлотская вдруг стала пешеходной?

  • Pineapple

    Pineapple
    45 минут назад

    alex 3

    Удивительно! Всегда считал что там пешеходная зона! А парковка на газонах среди деревьев около столовки, тоже законна?



    Пешеходная зона вдоль ограждения набережной. А тут дорога, ничего удивительного. Два Аллиона на фото стоят на обочине проезжей части, выложенной тротуарной плиткой. А возле столовой прилегающая территория заасфальтирована, где вы там газон увидели) Люди, прогуливающиеся там, в том числе баба с телефоном, которой больше всех надо - нарушители. А въезд туда - с Шимановского.

    Полтора года назад этот "тротуар" уже обсасывали, когда таксисит сбил там чихуяхуёныша, гуглите "бгпу тротуар амит"

    лол Яндесмобиль ездит по тротуару? https://yandex.ru/maps/77/blagoveshchensk/?ll=127.540793%2C50.255812&z=18&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=127.541440%2C50.255619&panorama%5Bdirection%5D=88.689229%2C-16.295939&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C63.705919

  • farfalla

    farfalla
    31 минута назад

    alex 3

    Удивительно! Всегда считал что там пешеходная зона! А парковка на газонах среди деревьев около столовки, тоже законна?



    А как недалече выяснилось, парковка на газонах не то что бы разрешена, но и не запрещена законом)))

  • Терминатор

    Терминатор
    26 минут назад

    Через жопу конечно всё, девиз известно кого, проезжая часть выложена тротуарной плиткой, можно же обозначить знаками, чтобы те, кто не знает, а такие люди как видим есть, учитывая их интересы и безопасность каким-то образом информировать что это проезжая часть, тем более там постоянно дети.

  • us.2017

    us.2017
    17 минут назад

    знаков нет ! можно ездить )))

  • alex 3

    alex 3
    10 минут назад

    А с какой целью там ездить? Дорога в никуда! Проезд на Трудовую перекрыт, жилых домов нет. Администрации, необходимо этот участок сделать пешеходным, для чего установить там соответствующий знак, это будет правильно.

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    7 минут назад

    alex 3, а в столовую как проезжать тогда? это единственный путь

  • sm0ken1

    sm0ken1
    4 минуты назад

    А водители тогда как подъезжать должны на вертолетах

  • Pineapple

    Pineapple
    3 минуты назад

    alex 3

    А с какой целью там ездить? Дорога в никуда! Проезд на Трудовую перекрыт, жилых домов нет. Администрации, необходимо этот участок сделать пешеходным, для чего установить там соответствующий знак, это будет правильно.



    знак "пешеходная зона" не установлен, значит, это проезжая часть. какой знак поставить?) Ограничение скорости?)) "Внимание, злые кегли, не видящие тротуар в пяти метрах"?

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