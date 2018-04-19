Аномально тепло: прогноз погоды в Амурской области на 19 апреля

Фото: animalsfoto.com

19 апреля в Амурской области преимущественно без осадков. Ветер дует с запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с усилением до 12-17 метров. Воздух прогреется до плюс 16...21 градуса.

На севере возможны слабые и умеренные осадки, но только местами. Температура – 13...18, местами около 5 градусов тепла. В Благовещенске осадков не ожидается. Западный ветер дует со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 15 метров. Воздух прогреется до 19...21 градуса, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра

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Нина Гвоздкова