В Шимановском районе при опрокидывании минивэна погиб водитель

В районе села Селеткан Шимановского района автомобиль на скорости вылетел с трассы. Машина перевернулась. Водитель погиб на месте.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, авария случилась в среду, 18 апреля. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Voxy не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, в результате машина опрокинулась. От полученных травм водитель – мужчина 1966 года рождения – скончался на месте.

В настоящий момент полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.