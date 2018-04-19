В Шимановском районе при опрокидывании минивэна погиб водитель
В районе села Селеткан Шимановского района автомобиль на скорости вылетел с трассы. Машина перевернулась. Водитель погиб на месте.
Как сообщает управление МВД России по Амурской области, авария случилась в среду, 18 апреля. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Voxy не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, в результате машина опрокинулась. От полученных травм водитель – мужчина 1966 года рождения – скончался на месте.
В настоящий момент полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.
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