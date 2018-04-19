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19апреля
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сегодня, 09:36 10

В самолетах могут появиться стоячие места

В самолетах могут появиться стоячие места
Фото: what-this.ru

Разработан дизайн стоячих мест в самолетах. Некоторые авиакомпании уже проявили интерес к новинке, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на The Telegraph.

Работа над этим проектом велась с 2010 года. Усовершенствованную модель представили на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.

Подобные кресла позволят уплотнить рассадку, поскольку они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20 %.

Такие места, по мнению производителей, могут пользоваться спросом у авиакомпаний для перелетов на небольшие расстояния и бюджетных авиаперевозчиков.

Просмотров всего: 1092

#транспорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    идиотизм

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    наши придумают стоячие места для перелета москва благовещенск

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Новость с самого брехливого портала lenta.ru

    Можно конечно и пообсуждать, если делать совсем нечего.

  • кулибин

    кулибин
    1 час назад

    И потом будут продавать билеты на эти места пенсионерам, по льготному тарифу

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    В Средней Азии еще во времена СССР практиковали "стоячие места" для зайцев. На небольшие расстояния, где лететь как от Благовещенска до Хабаровска, минут 50

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    Вместо ста пассажиров теперь будут загружать 200. Прибыль 200%

  • Шиза

    Шиза
    1 час назад

    а вслед за стоячими местами появятся висячие

    по внешнюю сторону фюзеляжа

    хи хи

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Как тебе такое, Илон Маск?!

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    1 час назад

    123.rewq

    Вместо ста пассажиров теперь будут загружать 200. Прибыль 200%



    пассажиров 200, прибыль 200

    и груз 200

    вс

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    1 час назад

    123.rewq

    Вместо ста пассажиров теперь будут загружать 200. Прибыль 200%



    пассажиров 200, прибыль 200

    и груз 200

    всё по феншую

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