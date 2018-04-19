В самолетах могут появиться стоячие места

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Работа над этим проектом велась с 2010 года. Усовершенствованную модель представили на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.

Подобные кресла позволят уплотнить рассадку, поскольку они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20 %.

Такие места, по мнению производителей, могут пользоваться спросом у авиакомпаний для перелетов на небольшие расстояния и бюджетных авиаперевозчиков.