В самолетах могут появиться стоячие места
Разработан дизайн стоячих мест в самолетах. Некоторые авиакомпании уже проявили интерес к новинке, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на The Telegraph.
Работа над этим проектом велась с 2010 года. Усовершенствованную модель представили на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.
Подобные кресла позволят уплотнить рассадку, поскольку они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20 %.
Такие места, по мнению производителей, могут пользоваться спросом у авиакомпаний для перелетов на небольшие расстояния и бюджетных авиаперевозчиков.
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