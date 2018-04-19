В Благовещенске при столкновении грузовика и «Лады» пострадал человек

В четверг, 19 апреля, в Благовещенске произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Это пожилой водитель автомобиля Lada Largus.

Авария случилась утром на перекрестке улиц Студенческой и Воронкова. Грузовик Shaanxi двигался по Воронкова – от областной больницы в сторону Новотроицкого шоссе. «Лада», за рулем которой был мужчина 1946 года рождения, двигалась по Студенческой. Водитель собирался повернуть на Воронкова и не пропустил грузовик, ехавший по главной дороге.

Сильный удар пришелся в левый борт универсала. По словам очевидцев, с места происшествия водителя «Лады» увезли в больницу. По предварительной информации, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Движение в районе места, где произошло столкновение, затруднено. Работает экипаж дорожно-патрульной службы.