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В Благовещенске при столкновении грузовика и «Лады» пострадал человек

В Благовещенске при столкновении грузовика и «Лады» пострадал человек

В четверг, 19 апреля, в Благовещенске произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Это пожилой водитель автомобиля Lada Largus.

Авария случилась утром на перекрестке улиц Студенческой и Воронкова. Грузовик Shaanxi двигался по Воронкова – от областной больницы в сторону Новотроицкого шоссе. «Лада», за рулем которой был мужчина 1946 года рождения, двигалась по Студенческой. Водитель собирался повернуть на Воронкова и не пропустил грузовик, ехавший по главной дороге.

Сильный удар пришелся в левый борт универсала. По словам очевидцев, с места происшествия водителя «Лады» увезли в больницу. По предварительной информации, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Движение в районе места, где произошло столкновение, затруднено. Работает экипаж дорожно-патрульной службы.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Max412

    Max412
    1 час назад

    Давно пора поставить там светофор и на перекрестке Воронкова Кантемирова... Но видимо пока такой грузовик не протаранит автобус с пассажирами наши администрация ничего делать не будет.

    Пострадавшему - здоровья, а АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩНЕСКА - ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ!!!

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