К 200-летию Карла Маркса выпущены купюры номиналом ноль евро: обзор прессы

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Рекламу лекарств по телевизору пытаются запретить; в Италии пребывание на сайте знакомств приравняли к измене; высылка «Машины времени» в 80-х способствовала росту популярности группы. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Из «Российской газеты» вы узнаете о том, что законодатели решили добиться полного запрета рекламы лекарств по телевизору. Эксперты считают, что эта реклама ведет потребителя к самолечению, что только усугубляет недуги. При этом газета сообщает, что подобная попытка – далеко не первая, предыдущие имели нулевой результат. И чем закончится инициатива, узнаем по телевизору.

Также в номере

На что еще следует обратить внимание в главной газете страны. На публикацию, посвященную 75-летию военной контрразведке «СМЕРШ».

Еще на рецензию на фильм Данилы Козловского «Тренер» – он уже вышел на экраны. Прочитав рецензию, лишний раз убедился в том, что лучше один раз посмотреть, чем сто раз прочитать рецензию.

А еще – на материал, в котором говорится о том, что итальянский суд приравнял просмотр сайта знакомств к супружеской измене. Не дай бог и наши суды пойдут по такому же пути.

Полный абзац

«Аргументы неделi». Здесь рассказывается о карьере генерала Абакумова – самого главного человека в СМЕРШ (публикация явно приурочена к круглой дате этой контрразведывательной организации, о чем я уже говорил). При обыске у него обнаружили (помимо всего прочего): 13 радиоприемников, 30 наручных часов, сто пар обуви, целый чемодан подтяжек, а еще холодильники, которых в Москве на тот момент еще никто и не видел. Расстреляли.

Также в номере

Еще я с интересом прочел в этом еженедельнике интервью с бывшим «машинистом» Петром Подгородецким. Он рассказал, что на время Олимпиады-80 из Москвы, как неблагонадежных, выслали и коллектив «Машины времени». А если б не выслали, то и не родилась бы песня со словами: «Вот новый поворот». Музыкант отмечает, что высылка только способствовала популярности группы.

А еще Подгородецкий рассказал, что работал у Кобзона, а еще рассказал, что Макаревич – плохой музыкант. А так ли это или нет, судить вам.

Очень интересно

В «Амурской правде» вы явно не пропустите материал, в котором рассказывается, как изменятся цены на автомобили после повышения утилизационного сбора. Только не думайте, что цены станут ниже.

Еще прочтите публикацию Яны Колоды, которая разбиралась в том, чем может грозить отсутствие медстраховки при выезде за рубеж.

И после прочтения этих и еще многих других интересных материалов, погрузитесь – с чувством, с толком, расстановкой – в двухстраничную подборку под рубрикой «Проблема». Она о том, что почти все мы – алкоголики. Не верите? Отнекиваетесь? А прочитайте то, о чем написала Ирина Ворошилова.

На посошок

Напоследок «Мир новостей», рассказавший о том, что в Германии к 200-летию Карла Маркса выпустили купюры номиналом ноль евро. Деньги, на которых изображен портрет экономиста, выпустили тиражом в пять тысяч экземпляров, который практически мгновенно разошелся по миру. Стоимость одной «нулевой» купюры составила 3 евро. Это при официальной продаже. А у коллекционеров она достигает теперь 1 000 евро. Новый тираж составит 20 тысяч купюр, они поступят в продажу уже 23 апреля.