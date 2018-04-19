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19апреля
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сегодня, 09:22 0

Пожарные из Хабаровска помогут тушить лесные пожары в Приамурье

Пожарные из Хабаровска помогут тушить лесные пожары в Приамурье
Фото: roe.ru

Самолет-амфибия Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС с группой спасателей вылетел в Амурскую область для оказания помощи в защите населенных пунктов от огня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«Также в готовности к убытию в Приамурье находится еще один самолет-амфибия со спасателями и необходимым снаряжением», – говорится в сообщении. Как сообщает «Интерфакс», воздушные суда будут направлены на тушение пожаров в самые опасные районы, где существует угроза распространения огня на населенные пункты.

«Особенность и преимущество самолета-амфибии в том, что он может совершать приводнение на водоемы для забора воды и сбрасывать до 12 тонн воды на очаги пожаров», – отмечается в сообщении.

Спасателей также направят в районы, где требуется усиление группировки лесоохраны, добровольцев и местных пожарных подразделений для защиты жилых домов и объектов экономики от огня. По данным МЧС, на территории Амурской области продолжает сохраняться сложная пожароопасная обстановка.

Ранее в Амурскую область из Хабаровского края были направлены вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и группа спасателей Амурского спасательного центра МЧС России с необходимым снаряжением и оборудованием.

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#МЧС #пожары

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