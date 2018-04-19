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19апреля
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Амурчанка сообщила о таинственном объекте, якобы запущенном с Восточного

Амурчанка сообщила о таинственном объекте, якобы запущенном с Восточного

Жительница города Свободный Александра рассказала ИА «Амур.инфо» о таинственном объекте, который взлетел с космодрома Восточный 17 апреля. Девушке удалось его сфотографировать. Что это могло быть, амурчанка не знает.

Александра говорит, что заметила «нечто» случайно, когда ехала на машине из Шимановска в Свободный. На часах тогда было около 8 вечера.

«Мы сначала подумали, что это воздушный фонарик – из тех, которые поджигают, и они летят, но он летел так прямо и быстро! Набирал высоту, а потом его в бок начало косить. Он улетел, и его уже было не разглядеть. Звездочку было видно, и все», – поделилась очевидица.

В Роскосмосе на официальный запрос ИА «Амур.инфо» ответили, что каких-либо запусков в апреле с космодрома Восточный не осуществлялось.

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#космодром

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    инопланетное вторжение? :(

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    ой ой ой ой, мы так роскосмосу и поверили

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    2 часа назад

    Истеричка детектед!

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Правильно про фонарик подумали )))

  • Luna_v_sapogah

    Luna_v_sapogah
    1 час назад

    Это фонарик и есть, докатились, уже про фонарики новости сообщаем.

  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    это нло

  • 123.rewq

    123.rewq
    36 минут назад

    Luna_v_sapogah

    Это фонарик и есть



    роскосмосу фонарики запускать дешевле, больше остается на карманные расходы

  • alex 3

    alex 3
    31 минута назад

    Карлсон улетел, но обещал вернуться.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    14 минут назад

    Как теперь докажешь. Деньги на безопасность космодрома сперли...

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