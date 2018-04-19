Амурчанка сообщила о таинственном объекте, якобы запущенном с Восточного

Жительница города Свободный Александра рассказала ИА «Амур.инфо» о таинственном объекте, который взлетел с космодрома Восточный 17 апреля. Девушке удалось его сфотографировать. Что это могло быть, амурчанка не знает.

Александра говорит, что заметила «нечто» случайно, когда ехала на машине из Шимановска в Свободный. На часах тогда было около 8 вечера.

«Мы сначала подумали, что это воздушный фонарик – из тех, которые поджигают, и они летят, но он летел так прямо и быстро! Набирал высоту, а потом его в бок начало косить. Он улетел, и его уже было не разглядеть. Звездочку было видно, и все», – поделилась очевидица.

В Роскосмосе на официальный запрос ИА «Амур.инфо» ответили, что каких-либо запусков в апреле с космодрома Восточный не осуществлялось.