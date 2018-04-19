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19апреля
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В амурском селе грузовик въехал в жилой дом

В амурском селе грузовик въехал в жилой дом

18 апреля в селе Новинка Благовещенского района произошло серьезное ДТП. Грузовой автомобиль въехал в жилой дом, сообщают очевидцы. В результате оказались снесены забор и стена дома.

Соседи говорят, что водитель грузовика остановился, вышел из машины и пошел в магазин. Машина же в это время тронулась с места. Пользователи социальных сетей пишут, что водитель забыл поставить транспортное средство на ручник.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 18 апреля ДТП с пострадавшими в Благовещенском районе не было.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    А у нас на кухне МАЗ! А у вас?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Ничего себе, надеюсь страховка покроет убытки.

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