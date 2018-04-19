В амурском селе грузовик въехал в жилой дом

18 апреля в селе Новинка Благовещенского района произошло серьезное ДТП. Грузовой автомобиль въехал в жилой дом, сообщают очевидцы. В результате оказались снесены забор и стена дома.

Соседи говорят, что водитель грузовика остановился, вышел из машины и пошел в магазин. Машина же в это время тронулась с места. Пользователи социальных сетей пишут, что водитель забыл поставить транспортное средство на ручник.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 18 апреля ДТП с пострадавшими в Благовещенском районе не было.