Юрий Трутнев поддержал идею создания автомобильного пункта пропуска на мосту через Амур

Губернатор Амурской области согласовал схему строительства автомобильного пункта пропуска на международном мосту через Амур. Поддержку глава региона получил от заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Об этом Александр Козлов сообщил 19 апреля в своем Твиттере. Губернатор доложил Юрию Трутневу о ходе строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур и в своём выступлении подчеркнул важность организации автомобильного движения по мосту на легковом автотранспорте вместимостью машин до 8 человек.

«Для приграничной области – это важно. И имея в будущем международный мост, нельзя ограничивать жителей региона передвигаться. Нужно решить, чтобы по мосту мог двигаться и легковой транспорт вместимостью до 8 человек. Строительство пункта пропуска будет вестись за счёт внебюджетных источников», – прокомментировал губернатор Амурской области.

Юрий Трутнев поддержал губернатора в необходимости создания автомобильного пункта пропуска и дал поручение министерству транспорта РФ в части ускорения процедур согласования всех необходимых российских и международных документов. Тем временем проект моста на днях был включен в перечень проектов получателей поддержки в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

«Уникальный в своём роде проект трансграничного моста, реализуемый в Амурской области, требует пристального внимания со стороны федеральных органов власти. Поскольку помимо строительства, есть вопросы административного характера, решать которые необходимо на международном уровне», – сказал губернатор Александр Козлов.

Строительство международного моста ведётся круглосуточно, на стройке работают 180 амурчан. На сегодняшний день возведены три из пяти опор моста через протоку Каникурганская; опора № 10 (основной мост) возведена полностью, на опоре № 9 заканчивают работы. На опорах № 6,7,8 ведутся подготовительные работы к возведению сооружений.