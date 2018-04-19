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сегодня, 10:00 5

В Амурской области проверят систему оповещения

В Амурской области проверят систему оповещения
Фото: www.ugra.aif.ru

В Амурской области в четверг, 19 апреля, проведут проверку системы оповещения. В населенных пунктах Приамурья включатся электросирены. После сигнала в эфирах радиостанций и ГТРК «Амур» передадут объявление о проверке системы централизованного оповещения.

Проверка пройдет с 10:00 до 10:30. Для привлечения внимания на 2–3 минуты включат электросирены. Непрерывный сигнал означает «Внимание всем». Услышав его, нужно включить телевизор или радио для прослушивания экстренного сообщения. В эфире первой программы «Радио России», ГТРК «Амур», радиостанций УКВ вещания, кабельного телевидения будут переданы сообщения с предупреждениями, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Прерывистый звук сирены означает сигнал «Воздушная тревога». По этому сигналу нужно немедленно укрываться в защитных сооружениях.

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#жизнь

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Комментарии
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  • архаровец77

    архаровец77
    2 дня назад

    А может ознакомите нас с расположением защитных сооружений в Благовещенске!

  • hello2018

    hello2018
    2 дня назад

    Так в пятницу или 19 апреля, или это не в этом году? Микраха как всегда не услышит. А на работе,что включиить,если ни радио,ни телевизора нет и телефон простой(кнопочный)?

  • Lessy

    Lessy
    1 день назад

    В центре уже нечаянно завыла вчера)))

  • CateLatte

    CateLatte
    1 день назад

    да, вчера чот я аж напугалась. покричала системка))

  • Ormanich

    Ormanich
    1 день назад

    Мля, вы радуйтесь, что все проверяют, и все работает! В подмосковье и этого нет!

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