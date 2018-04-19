В Амурской области проверят систему оповещения

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В Амурской области в четверг, 19 апреля, проведут проверку системы оповещения. В населенных пунктах Приамурья включатся электросирены. После сигнала в эфирах радиостанций и ГТРК «Амур» передадут объявление о проверке системы централизованного оповещения.

Проверка пройдет с 10:00 до 10:30. Для привлечения внимания на 2–3 минуты включат электросирены. Непрерывный сигнал означает «Внимание всем». Услышав его, нужно включить телевизор или радио для прослушивания экстренного сообщения. В эфире первой программы «Радио России», ГТРК «Амур», радиостанций УКВ вещания, кабельного телевидения будут переданы сообщения с предупреждениями, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Прерывистый звук сирены означает сигнал «Воздушная тревога». По этому сигналу нужно немедленно укрываться в защитных сооружениях.