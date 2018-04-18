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18апреля
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В Белогорске обнародуют имена состоятельных неплательщиков за ЖКУ

В Белогорске обнародуют имена состоятельных неплательщиков за ЖКУ
Фото: rg.ru

Долг белогорцев за ЖКУ превысил 160 миллионов рублей. Сформировался он за 2017 и I квартал 2018 года. На рабочем совещании при главе Белогорска обсудили вопрос обнародования данных состоятельных граждан, уклоняющихся от оплаты ЖКУ

На совещании отметили, что долг горожан за ЖКУ составляет более 160 миллионов рублей. По данным Белогорского расчетно-кассового центра, в службу судебных приставов было направлено почти 3 900 исполнительных документов. Фактически задолженность взыскана лишь в 10 % случаев – 15,8 миллиона рублей. Порядка 80 % от общей суммы задолженности, направленной на взыскание приставами, оформляются актами о невозможности взыскания. Это более 130 миллионов.

«Проблема в том, что Белогорск является самым мазутозависимым городом Амурской области. Ситуация на рынке нефтепродуктов очень непростая, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Благодаря умелым действиям руководства теплоснабжающего предприятия Горэнерго, городу удается проходить отопительный сезон без сбоев. Но средств на приобретение мазута катастрофически не хватает. При этих условиях крайне важно, чтобы население своевременно рассчитывалось за потребленное тепло. 130 миллионов рублей – это 6 000 тонн мазута, или почти полтора месяца прохождения отопительного сезона».

Как рассказала начальник службы судебных приставов Виктория Шмаргалова, в текущем году в БРКЦ и ресурсоснабжающие предприятия перечислено более 7,5 миллиона рублей долгов.

В ходе совещания глава Белогорска дал несколько поручений. Принято решение начать работу по взысканию задолженности с должников по нескольким направлениям. Одно из них касается состоятельных граждан, уклоняющиеся от оплаты ЖКУ. Прорабатывается вопрос об обнародовании данных об этих лицах. Отдельная тема – помощь малоимущим гражданам в оформлении субсидии на оплату ЖКУ, в том числе при условии заключения поэтапного погашения накопившихся долгов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    2 часа назад

    Мазутозависимый !Это звучит! особенно когда РЯДОМ газопровод в Китай на продажу...

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Предлагаешь мазутную котельную газом заправлять? Попробуй. Если получится - премию дадут. Если нет - тоже дадут.

    Только без замены котельной! Или если оплатишь замену.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    А состоятельные кроты, извините, граждане, в суд не потянут за обнародование персональных данных?

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Генрих VI

    А состоятельные кроты, извините, граждане, в суд не потянут за обнародование персональных данных?



    А и пусть потянут))) Зато город будет знать своих героев!)) Или вы, Генрих, против???

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Я сама

    Генрих VI

    А состоятельные кроты, извините, граждане, в суд не потянут за обнародование персональных данных?



    А и пусть потянут))) Зато город будет знать своих героев!)) Или вы, Генрих, против???



    Господь с Вами, душа моя. Да я самый дисциплинированный плательщик на всём белом свете. Ещё квитанции только печатаются, а я уже бегу и плачу. Я даже кушать не могу, если не переплачу рублей 500-1000. Вот я какой!

  • Талли

    Талли
    2 часа назад

    Генрих VI

    Я сама

    Генрих VI

    А состоятельные кроты, извините, граждане, в суд не потянут за обнародование персональных данных?



    А и пусть потянут))) Зато город будет знать своих героев!)) Или вы, Генрих, против???



    Господь с Вами, душа моя. Да я самый дисциплинированный плательщик на всём белом свете. Я даже кушать не могу, если не переплачу рублей 500-1000. Вот я какой!



    Когда то,очень давно, то же было принято решение в Белогорске разместить в СМИ фамилии неплательщиков. Лет 7(?) назад. Но в итоге это признано было незаконным и в газете опубликовали фамилии добросовестных плательщиков. Кто в список не попал, тот должник ))))

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Генрих VI

    Я сама

    Генрих VI

    А состоятельные кроты, извините, граждане, в суд не потянут за обнародование персональных данных?



    А и пусть потянут))) Зато город будет знать своих героев!)) Или вы, Генрих, против???



    Господь с Вами, душа моя. Да я самый дисциплинированный плательщик на всём белом свете. Ещё квитанции только печатаются, а я уже бегу и плачу. Я даже кушать не могу, если не переплачу рублей 500-1000. Вот я какой!



    Поняла) Вы - не состоятельный крот? Тогда откуда готовность переплачивать?)))

  • Талли

    Талли
    2 часа назад

    При чем не фамилии, а адрес.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Талли

    Генрих VI

    Я сама

    Генрих VI

    А состоятельные кроты, извините, граждане, в суд не потянут за обнародование персональных данных?



    А и пусть потянут))) Зато город будет знать своих героев!)) Или вы, Генрих, против???



    Господь с Вами, душа моя. Да я самый дисциплинированный плательщик на всём белом свете. Я даже кушать не могу, если не переплачу рублей 500-1000. Вот я какой!



    Когда то,очень давно, то же было принято решение в Белогорске разместить в СМИ фамилии неплательщиков. Лет 7(?) назад. Но в итоге это признано было незаконным и в газете опубликовали фамилии добросовестных плательщиков. Кто в список не попал, тот должник ))))



    Кто в список не попал, тот на администрацию наклал))) и на их сми.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Талли

    При чем не фамилии, а адрес.



    Тем более - наклал))).

  • Талли

    Талли
    1 час назад

    vertex

    Талли

    Генрих VI

    Я сама

    Генрих VI

    А состоятельные кроты, извините, граждане, в суд не потянут за обнародование персональных данных?



    А и пусть потянут))) Зато город будет знать своих героев!)) Или вы, Генрих, против???



    Господь с Вами, душа моя. Да я самый дисциплинированный плательщик на всём белом свете. Я даже кушать не могу, если не переплачу рублей 500-1000. Вот я какой!



    Когда то,очень давно, то же было принято решение в Белогорске разместить в СМИ фамилии неплательщиков. Лет 7(?) назад. Но в итоге это признано было незаконным и в газете опубликовали фамилии добросовестных плательщиков. Кто в список не попал, тот должник ))))



    Кто в список не попал, тот на администрацию наклал))) и на их сми.



    Так и есть.

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