В Белогорске обнародуют имена состоятельных неплательщиков за ЖКУ

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Долг белогорцев за ЖКУ превысил 160 миллионов рублей. Сформировался он за 2017 и I квартал 2018 года. На рабочем совещании при главе Белогорска обсудили вопрос обнародования данных состоятельных граждан, уклоняющихся от оплаты ЖКУ

На совещании отметили, что долг горожан за ЖКУ составляет более 160 миллионов рублей. По данным Белогорского расчетно-кассового центра, в службу судебных приставов было направлено почти 3 900 исполнительных документов. Фактически задолженность взыскана лишь в 10 % случаев – 15,8 миллиона рублей. Порядка 80 % от общей суммы задолженности, направленной на взыскание приставами, оформляются актами о невозможности взыскания. Это более 130 миллионов.

«Проблема в том, что Белогорск является самым мазутозависимым городом Амурской области. Ситуация на рынке нефтепродуктов очень непростая, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Благодаря умелым действиям руководства теплоснабжающего предприятия Горэнерго, городу удается проходить отопительный сезон без сбоев. Но средств на приобретение мазута катастрофически не хватает. При этих условиях крайне важно, чтобы население своевременно рассчитывалось за потребленное тепло. 130 миллионов рублей – это 6 000 тонн мазута, или почти полтора месяца прохождения отопительного сезона».

Как рассказала начальник службы судебных приставов Виктория Шмаргалова, в текущем году в БРКЦ и ресурсоснабжающие предприятия перечислено более 7,5 миллиона рублей долгов.

В ходе совещания глава Белогорска дал несколько поручений. Принято решение начать работу по взысканию задолженности с должников по нескольким направлениям. Одно из них касается состоятельных граждан, уклоняющиеся от оплаты ЖКУ. Прорабатывается вопрос об обнародовании данных об этих лицах. Отдельная тема – помощь малоимущим гражданам в оформлении субсидии на оплату ЖКУ, в том числе при условии заключения поэтапного погашения накопившихся долгов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.