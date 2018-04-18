Амурские кинолюбители отмыли Приемыхова

В среду, 18 апреля, кинолюбители Благовещенска отмыли бюст Валерия Приемыхова. Для этого они вооружились щетками, моющими средствами и стремянкой.

Бюст известного актера и режиссера Валерия Приемыхова был установлен в сквере ДК Профсоюзов в 2002 году. Его автор – скульптор Владислав Афанасьев. Валерий Приемыхов родился в Белогорске, был лауреатом Госпремий СССР и России.

Амурские кинолюбители, почитатели таланта Валерия Приемыхова отмыли бюст и положили к его основанию цветы. «Вчера был родительский день. Памятники – тоже человеки, а мы же киношники. Для меня этот памятник, как талисман», – признался президент общественной организации «АмурКиноСоюз» Владимир Розанов.