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18апреля
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Амурские кинолюбители отмыли Приемыхова

Амурские кинолюбители отмыли Приемыхова

В среду, 18 апреля, кинолюбители Благовещенска отмыли бюст Валерия Приемыхова. Для этого они вооружились щетками, моющими средствами и стремянкой.

Бюст известного актера и режиссера Валерия Приемыхова был установлен в сквере ДК Профсоюзов в 2002 году. Его автор – скульптор Владислав Афанасьев. Валерий Приемыхов родился в Белогорске, был лауреатом Госпремий СССР и России.

Амурские кинолюбители, почитатели таланта Валерия Приемыхова отмыли бюст и положили к его основанию цветы. «Вчера был родительский день. Памятники – тоже человеки, а мы же киношники. Для меня этот памятник, как талисман», – признался президент общественной организации «АмурКиноСоюз» Владимир Розанов.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Из уважения к артисту хотя бы в заголовке не ёрничали. Нашли объект глумления.

  • full

    full
    3 часа назад

    Заголовок должен не оставить безучастным потенциального читателя... Профессионалы, что с них взять?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    full

    Заголовок должен не оставить безучастным потенциального читателя... Профессионалы, что с них взять?



    Не, ну ежели профессионалы, то тогда да. Тогда, конечно.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Тут не мыть, а ремонтировать пора:

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    Поменяйте заголовок,или на самом деле у вас одни моральные уроды в редакции?!

  • Кира Петровна

    Кира Петровна
    2 часа назад

    Полная деградация редакции сайта. Заголовок-помоечный. Раньше день начинала с Амуринфо, последние месяцы захожу в неделю раз, полтора. По инерции... Убили собаку, в собаку стреляли дротиками, салат с живой улиткой, остановка залитая кровью,отмыли Приемыхова... Это темы для новостей регионального СМИ!...Сайт стремительно летит в пропасть...А когда - то был интересный ресурс. Жаль, у Горевого не хватило ума удержать его на достойной "планке". Год максимум, и загнется. Останутся Павлов и Нифашев...Прости, Господи.

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Кира Петровна

    Полная деградация редакции сайта. Заголовок-помоечный. Раньше день начинала с Амуринфо, последние месяцы захожу в неделю раз, полтора. По инерции... Убили собаку, в собаку стреляли дротиками, салат с живой улиткой, остановка залитая кровью,отмыли Приемыхова... Это темы для новостей регионального СМИ!...Сайт стремительно летит в пропасть...А когда - то был интересный ресурс. Жаль, у Горевого не хватило ума удержать его на достойной "планке". Год максимум, и загнется. Останутся Павлов и Нифашев...Прости, Господи.



    +++++

Показать все (7) Обсудить на форуме
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