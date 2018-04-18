Пенсионеры Приамурья собрались на олимпиаду по компьютерной грамотности

В Благовещенске стартовал областной этап олимпиады «Интернет-долголетие». В нем принимают участие 40 амурчан, причем только те, кто уже стали пенсионерами по возрасту. Компьютерная олимпиада прошла в Амурском институте развития образования.

Участников разделили на две номинации: начинающий и уверенный пользователь. Продвинутым пенсионерам предстояло выполнить три задания: показать навыки работы в Word, поисковых системах и на портале Госуслуг. Главная цель олимпиады – вовлечь пенсионеров в современную жизнь и научить пожилых людей современным способам общения с миром. Победителей направят на всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

«В этом году мы проводим шестую олимпиаду. Прежде чем пройти региональную, мы проводим олимпиады в муниципальных образованиях. В этом году они прошли в 23 территориях, победители этих олимпиад приехали к нам на нашу региональную олимпиаду», – рассказала председатель жюри Ольга Колесникова.