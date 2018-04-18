В Приамурье находится 1 015 объектов культурного наследия

18 апреля отмечают Международный день памятников и исторических мест. В Приамурье находится больше тысячи объектов культурного наследия. Среди них наскальные письмена, которым тысячи лет, археологические памятники, здания архитектуры и монументы.

Петроглифы – чудо Приамурья. Их оставили на камне древние жители области – Архаринского, Сковородинского, Тындинского и других районов. По подсчетам специалистов, некоторым из них десять тысяч лет. Взглянуть на петроглифы могут ученые и смельчаки, которые ради такого зрелища готовы преодолеть километры пути.

Среди других памятников Приамурья Абазинский острог, городище у Новопетровки, Троицкий могильник. Все они относятся к археологическим памятникам, которые составляют больше половины объектов культурного наследия Приамурья. Всего же их насчитывается 1 015. Специалисты стараются сохранить наследие прежних поколений. Проводят спасательные раскопки, борются с грабителями.

«Сейчас по вандализму несколько проще стало. Опять же информационная политика, которую мы ведем, приносит свои плоды определенные. Но моменты есть, как правило, это происходит из хулиганских побуждений. У нас проблемный памятник – Айгунскому договору. То попинают его, то побьют бутылками или еще чем-нибудь», – рассказал директор центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков.

Официально памятников архитектуры в Приамурье 95. Большинство сосредоточено в Благовещенске. Областной краеведческий музей, ЦЭВ, железнодорожный вокзал, педуниверситет и другие. В основном это здания, построенные на рубеже прошлых веков амурскими купцами.

«По памятникам архитектуры мы отстаем от дальневосточных регионов, таких как Хабаровск, Владивосток. У нас практически все памятники архитектуры сосредоточены в Благовещенске. Только четыре здания в Свободном, одно – в Зее, одно – в Усть-Ивановке. Во Владивостоке и Хабаровске все учреждения строились за счет федерального бюджета, за счет бюджета империи, очень много объектов военного и администартивного назначения», – рассказал начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Сейчас памятники архитектуры активно реставрируют. В этом году в Благовещенске обновят здание электроаппаратного завода со стороны улицы Богдана Хмельницкого, отреставрируют магазин Чурина, где сейчас располагаются «Товары для дома», выполнят косметический ремонт здания почтово-телеграфной конторы. По некоторым подсчетам, на это уйдет не меньше 90 миллионов рублей. Специалисты из других регионов хвалят за это Благовещенск.

«Вообще, Дальний Восток грешит с реставрацией. У нас действительно мало проводится реставрационных работ – по сравнению с тем, что нужно было сделать. У нас мало компаний, которые могут проводить реставрационные работы. Но в данном случае в Благовещенске проблем с этим нет», – рассказала директор дальневосточного филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Татьяна Варламова.

С каждым годом памятников в Приамурье становится больше – в среднем на пять, в основном благодаря археологическим раскопкам, увековечиванию памяти амурчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Некоторым объектам, которые представляют особую ценность, специально присваивают статус исторического памятника. В прошлом году их число пополнил артиллерийский полукапонир, который располагается на набережной Благовещенска. Сделать памятником культурного наследия в Благовещенском районе планируют еще 20 объектов.