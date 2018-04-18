В Моховой Пади убили собаку

Фото: https://www.instagram.com/help_animals_blg/

В среду, 18 апреля, в пригороде Благовещенска – поселке Моховая Падь – обнаружили убитую собаку. Она лежала на обочине дороги в крови. Зоозащитники предположили, что животное застрелили.

«Это был молодой пес, очень ласковый, охотно шел к людям, агрессии не проявлял, – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», зоозащитница Юлия. – Я его уже некоторая время наблюдала в Моховой Пади в районе "Амурского бройлера". Сначала он был в ошейнике, потом уже бегал без него».

Девушка пояснила, что еще вчера видела его на улице живым. А в среду ехала на работу и увидела его лежащим в районе улиц Театральной и Пограничной на обочине около кустов. Кругом были следы крови. Девушка предположила, что собаку застрелили.

Ранее Юлия через соцсети пыталась найти псу хозяев. Но не успела.

В сообществе зоозащитников также сообщают, что ищут добрые руки еще для одной собаки, живущей в районе Моховой Пади. Это годовалый русский кокер-спаниель. Зоозащитникам даже известна его история: «Врачи порекомендовали родителям мальчика-астматика завести собаку. Но ребенок не смог жить рядом с любимым другом. Кокера отдали. А те, кому отдали, оказались безответственными: сначала пес гулял сам, а теперь и вовсе его не пускают в дом. Спит неизвестно где».