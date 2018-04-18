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18апреля
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сегодня, 17:40 5

Блогер Варламов рассказал, как бороться с дворовыми оккупантами

Блогер Варламов рассказал, как бороться с дворовыми оккупантами

Урбанист Илья Варламов, в начале апреля посетивший Благовещенск, написал в своем блоге, как победить тех, кто оккупирует дворы для парковки автомобилей. Эта проблема остро обозначена в столице Приамурья: из-за передела территорий периодически вспыхивают конфликты.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в одном из благовещенских дворов «чужаков» предупреждают кирпичом на капоте. В другом дворе установили столбики и цепи. Полиция не смогла установить, кто это сделал, поэтому граждане, присвоившие участки во дворе, остались ненаказанными.

«Каждому из вас знаком хотя бы один человек, который уверен, что если он купил автомобиль, то автоматически приобрел к нему еще и кусок двора размерами 3x6 метров. Но есть особая категория граждан. Им мало просто бросить машину на бесплатной парковке, в которую они превратили двор. Им надо обязательно застолбить "свое" парковочное место», – пишет Илья Варламов.

Фото: varlamov.ru

«Естественно, в большинстве случаев захваченный пиратами двор даже не принадлежит жильцам конкретного дома. Не говоря уже о том, чтобы они официально поделили его на участки. Но никого это не останавливает: каждый хочет показать, что парковочное место принадлежит только ему», – продолжает блогер.

Фото: varlamov.ru

Сообщая читателям о том, как победить захватчиков, Илья приводит пример активного жителя города Балашиха. Мужчина пожаловался в администрацию города на то, что в его дворе поставили блокираторы парковки – запираемые металлические конструкции, с помощью которых соседи захватили себе парковочные места. Несколько раз мэрия отвечала отписками, но гражданин был настойчив. В итоге блокираторы все-таки спилили.

Уточняется, что процесс борьбы занял три месяца. «Разве это не прекрасно? Как видите, для победы нужны всего две вещи, – подытоживает Илья Варламов. – Активная гражданская позиция и настойчивость. Не стесняйтесь жаловаться на тех, кто захватывает ваш двор!»

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#ЖКХ #СМИ #транспорт

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Комментарии
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  • full

    full
    2 часа назад

    А чем там закончилась история с попомобилем на Ленина - Пионерской? Убрали они свои загородки?

  • UHBB_AMUR

    UHBB_AMUR
    1 час назад

    Еще три месяца не прошло...

  • Мелисса

    Мелисса
    45 минут назад

    Пусть сначала застройщики домов не постесняются места под парковки делать. Тогда и дворы никто оккупировать не будет.

  • kidm

    kidm
    34 минуты назад

    С гаражами такая же фигня, в место занял хотя мог любой желающий поставить машину. Кстати куда жаловаться на легальность поставленных гаражей?

  • Lame

    Lame
    3 минуты назад

    Есть же зарубежный опыт... Прежде чем купить автомобиль обязан купить гараж или место на парковке.Пока у нас это не внедрят так и будет бардак.

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