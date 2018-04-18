Блогер Варламов рассказал, как бороться с дворовыми оккупантами

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в одном из благовещенских дворов «чужаков» предупреждают кирпичом на капоте. В другом дворе установили столбики и цепи. Полиция не смогла установить, кто это сделал, поэтому граждане, присвоившие участки во дворе, остались ненаказанными.

«Каждому из вас знаком хотя бы один человек, который уверен, что если он купил автомобиль, то автоматически приобрел к нему еще и кусок двора размерами 3x6 метров. Но есть особая категория граждан. Им мало просто бросить машину на бесплатной парковке, в которую они превратили двор. Им надо обязательно застолбить "свое" парковочное место», – пишет Илья Варламов.

Фото: varlamov.ru

«Естественно, в большинстве случаев захваченный пиратами двор даже не принадлежит жильцам конкретного дома. Не говоря уже о том, чтобы они официально поделили его на участки. Но никого это не останавливает: каждый хочет показать, что парковочное место принадлежит только ему», – продолжает блогер.

Фото: varlamov.ru

Сообщая читателям о том, как победить захватчиков, Илья приводит пример активного жителя города Балашиха. Мужчина пожаловался в администрацию города на то, что в его дворе поставили блокираторы парковки – запираемые металлические конструкции, с помощью которых соседи захватили себе парковочные места. Несколько раз мэрия отвечала отписками, но гражданин был настойчив. В итоге блокираторы все-таки спилили.

Уточняется, что процесс борьбы занял три месяца. «Разве это не прекрасно? Как видите, для победы нужны всего две вещи, – подытоживает Илья Варламов. – Активная гражданская позиция и настойчивость. Не стесняйтесь жаловаться на тех, кто захватывает ваш двор!»