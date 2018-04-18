В ЗАГСе Благовещенска прошла тройная регистрация (фото)

В Благовещенске 18 апреля открыли свадебный сезон. С этого дня, который называют Красная горка, и до конца октября традиционно в ЗАГСе горячая пора. Сегодня связать себя узами брака пожелали 29 благовещенских пар.

В дореволюционной России на Красную горку традиционно праздновалось много свадеб. Считалось, что свадьба, сыгранная в этот день, обеспечит счастливую семейную жизнь.

На Красную горку в Благовещенске в одно время решили зарегистрировать свои отношения три пары молодоженов. Одни из них – Наталья и Александр – познакомились 2,5 года назад. Месяц назад Александр сделал любимой предложение. Про праздник молодожены не знали, день выбрали случайно, а оказалось, он непростой.

«Не знали, нет. Нам сказали, что будет мероприятие. А вчера, когда мы пришли паспорта отдавать, нам сказали, что будет Красная горка, и объяснили уже все», – поделились молодожены Наталья и Александр Кладовы.

В Благовещенске этой традиции уже 10 лет. На Красную горку, которую отмечают через неделю после Пасхи, в городе свадебный бум. Только в эту среду, 18 апреля, в благовещенском ЗАГСе зарегистрировали 29 пар. Своей очереди на этой неделе ждут еще 72 пары.

«Стараемся мы ежегодно его проводить, но все зависит от того, когда он выпадает. Потому что иногда, когда Пасха поздняя, а Красная горка наступает через неделю после праздника Пасхи, иногда это выпадает на майские праздники, и май почему-то традиционно новобрачные не очень любят. Хотя это, как мне кажется, самый теплый, самый красивый месяц», – отметила начальник отдела ЗАГС города Благовещенска и Благовещенского района Анжелика Ращупкина.

Праздник Красная горка корнями уходит в языческие времена. С наступлением весны юноши и девушки в селах и деревнях ходили на высокие места, которые и было принято называть красной горкой. Девушки заплетали косы, а мужчины надевали красивые рубашки. Позже праздник получил продолжение в христианстве. Когда заканчивался великий пост, народ мог позволить себе расслабиться и весело погулять на свадьбах.

«Красная на Руси – это значит красивая и прекрасная. То есть снег с горок сходил уже, они ярче, они раньше зацветали. И праздник этот праздновался на каких-нибудь пригорках и горках. Праздник любви, праздник свадеб, праздник счастья», – сказала ведущая праздника Анастасия Михайлова.

На торжественном мероприятии в ЗАГСе молодые прошли обряд. Сначала каждой паре связали руки, а потом они прошли под рушником, который держали родители молодых. По поверью, это нужно для того, чтобы семья была крепкой.

Следующего свадебного ажиотажа в Благовещенске ждут 8 июля, в День семьи, любви и верности.