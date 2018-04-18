Житель Якутии был убит в Тындинском районе

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В марте 2017 года пропал житель Якутии, который выехал на заработки в Тынду и не вернулся. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», сообщает пресс-служба следственного управления.

Полицейские занялись его поисками, на помощь коллегам в Тынду была направлена группа сотрудников управления уголовного розыска, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Полицейские установили лицо, которое могло быть причастно к исчезновению мужчины. Им оказался знакомый погибшего – житель поселка Первомайский. Злоумышленника задержали по месту жительства.

Предварительно установлено, что житель Республики Саха (Якутия), находясь в Тынде, приехал в гости к этому гражданину, с ним они вместе работали вахтовым методом. В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Амурчанин нанес гостю множественные удары, оказавшиеся смертельными, затем вывез тело в лесной массив и закопал. Подследственный водворен в СИЗО.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.