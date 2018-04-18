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18апреля
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сегодня, 17:28 4

В Минприроды перепутали Алтайский край с Амурской областью

В Минприроды перепутали Алтайский край с Амурской областью
Фото: nzd22.ru

Глава Минприроды Сергей Донской ошибочно отнес Алтайский край к регионам, не готовым к пожароопасному сезону. Как оказалось, произошла ошибка: Алтайский край он перепутал с Амурской областью.

На днях федеральные СМИ сообщили о том, что руководитель федерального Минприроды Сергей Донской среди регионов, не готовых к пожароопасному сезону, назвал Алтайский край. В правительстве этого региона удивились сказанному и решили разобраться. Оказалось, что произошла ошибка – Алтайский край перепутали с Приамурьем. Об этом рассказал алтайский губернатор Александр Карлин, пишет «Алтапресс».

«Как выяснилось, нас перепутали с Амурской областью, где дела с профилактикой лесных пожаров обстоят не лучшим образом», – отметил Александр Карлин.

Как сообщало Амур.инфо, 17 апреля в Амурской области было зарегистрировано 22 природных пожара. Шесть из них на площади 4 576 гектаров удалось ликвидировать. Действующими оставались 16. 18 апреля стало известно, что крупный природный пожар тушат в Хинганском заповеднике – на территории 2 800 гектаров.

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#пожары

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Вот так они нами и рулят.

    Им пофигу кто и где.

    Главное побольше барыжить из регионов в Москву.

    Министр не знающий своей вотчины и предмета руления это нонсонс.

    Смысл существования в министерском кресле такого министра?

  • full

    full
    2 часа назад

    «Как выяснилось, нас перепутали с Амурской областью, где дела с профилактикой лесных пожаров обстоят не лучшим образом», – отметил Александр Карлин. - Ээээ, Карлин - джан, у нас все нормально - о готовности к сезону доложили уже месяц назад! Не то что некоторые...

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    56 минут назад

    Самый первый Шимановский район отчитался о готовности.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    48 минут назад

    Raf Rafovich

    Самый первый Шимановский район отчитался о готовности.



    Который сейчас больше всех горит?

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