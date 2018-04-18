В Минприроды перепутали Алтайский край с Амурской областью

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Глава Минприроды Сергей Донской ошибочно отнес Алтайский край к регионам, не готовым к пожароопасному сезону. Как оказалось, произошла ошибка: Алтайский край он перепутал с Амурской областью.

На днях федеральные СМИ сообщили о том, что руководитель федерального Минприроды Сергей Донской среди регионов, не готовых к пожароопасному сезону, назвал Алтайский край. В правительстве этого региона удивились сказанному и решили разобраться. Оказалось, что произошла ошибка – Алтайский край перепутали с Приамурьем. Об этом рассказал алтайский губернатор Александр Карлин, пишет «Алтапресс».

«Как выяснилось, нас перепутали с Амурской областью, где дела с профилактикой лесных пожаров обстоят не лучшим образом», – отметил Александр Карлин.

Как сообщало Амур.инфо, 17 апреля в Амурской области было зарегистрировано 22 природных пожара. Шесть из них на площади 4 576 гектаров удалось ликвидировать. Действующими оставались 16. 18 апреля стало известно, что крупный природный пожар тушат в Хинганском заповеднике – на территории 2 800 гектаров.