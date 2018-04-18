Для россиян открывают безвизовое посещение провинции Хайнань в Китае

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Безвизовый режим в китайской провинции Хайнань начнет действовать с 1 мая. Приезжать туда, не оформляя визу, смогут туристы из 59 стран мира, сообщает Министерство общественной безопасности КНР.

Решение о введении безвизового режима было принято властями Китая в целях «поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань». Новые правила будут действовать в отношении как туристических групп, так и отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами туристических агентств.

Срок возможного пребывания туристов на острове будет увеличен с 21 до 30 дней. Пользоваться безвизовым въездом помимо России смогут также граждане США, Великобритании, Украины, Белоруссии, Франции, Германии, Италии, Эстонии, Греции, Латвии, Литвы, Казахстана, Чехии, Финляндии.