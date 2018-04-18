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18апреля
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сегодня, 17:24 1

Для россиян открывают безвизовое посещение провинции Хайнань в Китае

Для россиян открывают безвизовое посещение провинции Хайнань в Китае
Фото: lenta.ru

Безвизовый режим в китайской провинции Хайнань начнет действовать с 1 мая. Приезжать туда, не оформляя визу, смогут туристы из 59 стран мира, сообщает Министерство общественной безопасности КНР.

Решение о введении безвизового режима было принято властями Китая в целях «поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань». Новые правила будут действовать в отношении как туристических групп, так и отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами туристических агентств.

Срок возможного пребывания туристов на острове будет увеличен с 21 до 30 дней. Пользоваться безвизовым въездом помимо России смогут также граждане США, Великобритании, Украины, Белоруссии, Франции, Германии, Италии, Эстонии, Греции, Латвии, Литвы, Казахстана, Чехии, Финляндии.

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#Китай #отдых #политика

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Ещё бы рассмотрели вопрос разрешения вылета из ХХ на Хайнань китайскими самолетами без визы.

    Пересадка в Харбине, где аэропорт тоже безвизовая зона.

    Всё сходится за исключением вылета из ХХ без визы.

    А то ведь чартером свободному туристу не улететь.

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