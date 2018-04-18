На космодроме Восточный туристам собираются показывать вертикализацию и запуск ракеты

На космодроме Восточный в среду, 18 апреля, побывала с экскурсией целая делегация. Представители министерства ВЭСТиП, Роскосмоса, ЦЭНКИ, а также амурских и московских турфирм прошли предварительным маршрутом будущих туристов.

Поездка на космодром стала продолжением совещания, которое прошло в амурском правительстве 17 апреля. На мероприятии обсудили перспективы развития туризма на космодром. А уже 18 апреля для представителей профильного областного министерства, Роскосмоса, ЦЭНКИ, амурских и московских турфирм провели экскурсию по Восточному и космическому музею в Циолковском.

«Приехали по маршруту, который предварительно будет доступен для туристических групп. Посмотрели технический комплекс, побывали внутри, нам показали место, где осуществляется сборка ракеты, куда доставляются основные части. Показали, где собирают космические аппараты. Самый большой интерес вызвал стартовый комплекс. На стартовом комплексе завели внутрь, и все поинтересовались, где следы недавнего запуска. На самом деле никаких следов нет. Показали комплекс внутри. Экскурсию проводили обычные сотрудники», – рассказали в пресс-службе амурского минВЭСТиП.

В ведомстве пояснили, что с каждой группой, которую привезут на космодром, обязательно будет сопровождающий. Туристов проинструктируют, как вести себя на режимном объекте. В составе делегации были также представители ФГУП «ЦЭНКИ» и Роскосмоса, которые курируют туристическое направление. Им напрямую смогли адресовать свои вопросы представители амурских турфирм, которых также пригласили на экскурсию.

«Ранее межпусковые программы на космодром были не так интересны, потому что, по сути, космодром был недоступен и это был в основном музей космонавтики. Нам сегодня показали монтажно-испытательный корпус. Сам по себе он впечатляет масштабами – огромные промышленные краны, сами помещения. Мобильная башня обслуживания у всех вызвала интерес – это те объекты, которые туристу будут интересны.

Это многоярусная конструкция, у меня было впечатление, что это статичное сооружение, оказывается ничего подобного, оно продумано. Плюс нам сказали, что на Плесецке и Байконуре подобного оборудования нет, оно уникальное. Как раз нас сегодня провели по всем объектам, которые планируются как туристический маршрут: монтажно-испытательный корпус, мобильная башня обслуживания и стартовый комплекс», – рассказала Оксана Савченко, генеральный директор одного из туристических центров.

Затронули и вопрос стоимости туров. Ранее озвучивалось, что Роскосмос установил высокие расценки для турфирм: 1 500 рублей для школьников и студентов и 7 тысяч на взрослого – это без учета расходов на дорогу и наценок туристических агентств.

«У нас на первом месте был вопрос о ценообразовании. В частности, был поднят вопрос о том, что стоимость экскурсий на космодром Восточный довольно высока для нашей области. И возможно, в ЦЭНКИ не верили в это. А сегодня проехав и увидев саму инфраструктуру, я думаю, они каким-то образом пересмотрят ценообразование.

Конечно, гвоздем экскурсионной программы была стартовая площадка, в принципе, куда все хотят попасть. Сегодня мы были именно на том месте, где запускаются ракеты, и очень ждем, что ЦЭНКИ подтвердит именно этот маршрут для будущих экскурсионных групп. То есть по поводу технического комплекса нам предварительно подтвердили, что здесь группы будут, а по поводу стартового стола еще есть вопросы, их будут дорабатывать», – рассказала директор другой амурской турфирмы Наталья Потанина.

По словам Натальи, интерес туристов вызывают вертикализация и запуск ракеты. В фирме получили предварительное подтверждение пропуска групп на вертикализацию. Также руководителю турфирмы сообщили, что непосредственно за запуском туристы смогут наблюдать недалеко от стартовой площадки. Участникам делегации рассказали, что запуски и вертикализация ракеты пользуются большой популярностью среди туристов на Байконуре.

Кстати, в состав группы вошли и представители московских турфирм, которые как раз и занимаются организацией туров на казахстанский космодром. Они отметили, что им было очень интересно побывать на Восточном, главным образом потому, что это новый объект, откуда только начали проводить запуски.

Столичные гости отметили, что не хватает сувенирной продукции, а также что объектов для просмотра туристами не так много. Они предложили делать комбинированные туры на несколько дней с посещением, в том числе Китая и ГЭС. Также посоветовали дорогу до космодрома сделать более комфортабельной и интересной: рассказывать в пути про Амурскую область, космодром, показывать видео про космос и другие достопримечательности региона. Также москвичи отметили, что для туристов нужно придумать хорошую смотровую площадку.

Теперь в министерстве ВЭСТиП, курирующем туризм, проанализируют всю полученную информацию и будут вырабатывать план по работе с этим туристическим направлением. Конкретные сроки не оговариваются.