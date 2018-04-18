По понтонному мосту через Амур перевезли почти 199 тысяч пассажиров

Транспортное сообщение по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ с наступлением тепла прекратилось. В министерстве транспорта и строительства Амурской области подсчитали, сколько пассажиров перевезли через Амур с 1 декабря 2017 по 11 апреля 2018 года и сколько транспортных средств пересели границу.

За указанный период по пассажирскому наплавному (понтонному) мосту перевезены 198 613 пассажиров, что на 6,5 % больше аналогичного периода прошлого года. Из них – 111 285 граждан Российской Федерацией. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 5 %. Амур пересекли 87 328 граждан Китайской Народной Республики – этот раздел пассажиропотока вырос на 9 % по сравнению с прошлым сезоном. За аналогичный период прошлого года по понтонному мосту перевезены 185 587 человек: 106 026 граждан РФ и 79 561 граждан КНР.

За этот же период по грузовому наплавному мосту государственную границу пересекли 19 776 транспортных средств. Рост этого показателя составил 48 %. Из 19 766 транспортных средств 10 179 российские, 8 664 – китайские, плюс 930 единиц новой техники. В предыдущем сезоне по понтонному мосту пересекли границу 3 329 транспортных средств России, 7 122 единицы техники Китая и 462 единицы новой техники.