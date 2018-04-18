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18апреля
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сегодня, 17:16 0

В Амурской области работают экологи от «Гринпис»

В Амурской области работают экологи от «Гринпис»
Фото: www.baikal-media.ru

Бороться с пожарами в Приамурье приехал «Гринпис России». Команда из семи экологов планирует наладить работу по профилактике пожаров и развитию пожарного добровольчества.

«Гринпис» – одна из крупнейших международных экологических общественных организаций. В неё входят более трёх миллионов добровольцев по всему миру. Российских представителей «Гринписа» обеспокоила серьёзная пожароопасная обстановка в Амурской области.

В 2012 году во время пожаров в регионе «зелёные» обвиняли Росстат, что они занижают данные о пожарах. По информации «Гринписа», в тот год лесные пожары уничтожили более двух миллионов гектаров земли вместо 32 тысяч гектаров, о которых сообщалось официально.

В Амурской области активисты «Гринписа» проведут семинары и практические занятия для учителей, а также встретятся с губернатором и спасателями. Подобную работу «зелёные» провели на прошлой неделе в Бурятии.

На сегодняшний день Амурская область – единственный регион в стране, где объявлен режим ЧС в связи с пожарами. По последним данным Амурского центра ГЗ и ПБ, на территории региона действует 14 лесных пожаров, площадью более 44 тысяч гектаров. В том числе огонь бушует на территории Хинганского заповедника.

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#жизнь #пожары #природа

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