Свободненскую детскую железную дорогу готовят к лету

В Свободном работники подразделений ОАО «РЖД» начали подготовку детской железной дороги к сезону летних пассажирских перевозок. С началом летних школьных каникул стартует 78-й сезон практики юных железнодорожников.

Специалисты расконсервировали и готовят к работе локомотивы, пассажирские вагоны, обновляют пути. Завершен ремонт в общежитиях учебного центра, обновлена мебель. Сейчас идет ремонт служебных помещений станции «Юность». Все мероприятия по обеспечению работы и комфортного проживания юных железнодорожников планируется завершить к концу мая.

В перспективе до 2020 года по инвестиционной программе ОАО «РЖД» планируется строительство спортивного комплекса на территории учебного центра детской дороги, а также реконструкция пассажирского здания станции «Юность».

По планам железнодорожников, летом текущего года на Свободненской детской железной дороге пройдут производственную практику и освоят железнодорожные профессии 1 110 школьников, сообщает пресс-центр Забайкальской железной дороги.

Свободненская детская железная дорога является единственным в Амурской области центром по профессиональной ориентации школьников в сфере железнодорожного транспорта. Ежегодно здесь бесплатно обучаются около 1 500 человек. Это не только учащиеся школ Свободного, но и школьники из пристанционных поселков Бурея, Завитая, Магдагачи, Сковородино, Уруша, Ушумун, Ерофей Павлович, Шимановская и Белогорск.

Обучение юных железнодорожников в Свободном проводится на базе учебного центра, в котором оборудованы классы для изучения железнодорожных профессий: «Общий курс железных дорог», «Хозяйство движения», «Путевое хозяйство», «Вагонное хозяйство», класс «Охрана труда», современный компьютерный класс, класс «Локомотивное хозяйство» с тренажером машиниста тепловоза ТУ-10.