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18апреля
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Амурские рокеры собирают деньги для больной девочки

Амурские рокеры собирают деньги для больной девочки

В субботу, 28 апреля, в Благовещенске пять амурских рок-групп проведут благотворительный концерт в клубе «Колорадский папа». Собранные средства будут направлены на лечение девочки Насти Ивановой, которой поставили диагноз: злокачественное образование почки.

Девочка Настя с семьей живет в Тюменской области, но в Приамурье у них есть родственники. Они обратились за помощью к неравнодушным амурчанам, и некоторые уже откликнулись.

Пять рок-групп решили провести благотворительный концерт в поддержку больной девочки. На сцену выйдут Александр Худеев, лидер группы «Блокада сердца», группа SKAVABANGA, исполняющая ска, «АмурZея» – представители классического русского рока, «КРАХЪ» – современный рок в сочетании со звуками мандолины и аккордеона, 4STORONA, группа, исполняющая альтернативу.

Концерт состоится 28 апреля, начало в 18 часов. Билет на концерт стоит 300 рублей, все собранные деньги пойдут на лечение Насти Ивановой.

Желающие помочь больной девочке также могут перечислить средства на карту Сбербанка: 2202 2002 6668 6326 или номер мобильного банка: 8 904 461 2467. Получатель: Иванова Светлана Викторовна (мама Насти).

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#дети #здоровье #концерты #соцзащита

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    3 часа назад

    Вроде на дворе апрель, почему концерт 28 февраля?

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