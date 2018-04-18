«Титан», «Тренер», «Логово монстра»: кинопремьеры недели

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На этой неделе в Благовещенске стартуют восемь кинопремьер. Среди них два мультфильма – «Леонардо: Миссия Мона Лиза» и «Укрась прощальное утро цветами обещания», а также одна российская кинолента «Тренер». Кроме того, зрители увидят триллеры «Титан» и «Логово монстра», фильмы ужасов «Фея» и «Третья волна зомби», а также криминальный боевик «Опасный бизнес».

Титан

Научно-фантастический триллер от продюсеров франшиз «Астрал» и «Синистер». Американский военный Рик принимает участие в грандиозной космической программе. Лучшие умы планеты пытаются создать сверхлюдей, которые после гибели Земли обеспечат продолжение существования человечества на планете Титан. Однако эксперимент по скрещиванию генов Homo sapiens с инопланетным существом приводит к совершенно непредсказуемым последствиям.

Режиссер: Леннарт Рафф. Актеры: Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, Агнесс Дейн.

Фильм покажут в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова», в АОДНТ, ДК Профсоюзов, ОКЦ, «Харбине».

Опасный бизнес

Дерзкая длинноногая блондинка – она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой.

Режиссер: Нэш Эдгертон. Актеры: Джоэл Эдгертон, Шарлиз Терон, Дэвид Ойелоуо, Тэнди Ньютон.

Увидеть фильм можно в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова» и кинокомплексе «Благовещенск».

Логово монстра

Триллер, рассказывающий историю двух парней, которые работают парковщиками у элитного ресторана и успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами все глубже попадают в западню жестокого монстра.

Режиссер: Дин Девлин. Актеры: Дэвид Теннант, Керри Кондон, Роберт Шиэн.

Фильм покажут в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова» и киноцентре «Благовещенск».

Фея

Арнаб возвращается в Калькутту после успешной помолвки. По дороге домой происходит несчастный случай: его машина сбивает старуху, которая умирает, несмотря на все попытки её спасти. После этого в жизни парня начинают происходить странные события: он встречает Рухсану – загадочную девушку, которая живет в одинокой хижине за деревней. Попытка разобраться в происходящем приводит к еще более непонятным последствиям.

Режиссер: Прозит Рой. Актеры: Анушка Шарма, Парамбрата Чаттерджи, Раджат Капур.

Фильм ужасов покажут в кинотеатре «Премиум».

Укрась прощальное утро цветами обещания

Красавица Макия – из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить её народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она встречает потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нём заботиться… Проходят годы, мальчик превращается в прекрасного юношу, и у беглецов возникают чувства друг к другу. Но Макия понимает, что Эриал – простой человек, а значит, он смертен…

Режиссеры: Мари Окада, Тосия Синохара. Актеры: Манака Ивами, Ирино Мию, Ёко Хикаса.

Анимэ можно посмотреть в кинотеатре «Премиум» и кинокомплексе «Благовещенск».

Леонардо: Миссия Мона Лиза

Леонардо живёт спокойной и мирной жизнью, посвятив себя изобретательству. Его друг Лоренцо во всём помогает товарищу и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями Леонардо. Но вскоре в жизни девушки происходит несчастье — в ее доме происходит пожар, и она остается ни с чем. Однажды в их город забредает рассказчик, который упоминает о потерянном сокровище, которое ещё никому не удавалось найти. Ребята решают, что им повезёт, и отправляются в удивительное путешествие.

Режиссер: Серджо Манфио. Актеры: Алекс Полидори, Эмануэла Ионика, Габриэль Патриарка, Арианна Виньоли.

Мультфильм покажут в кинотеатре «Премиум», ДК Профсоюзов, «Харбине».

Тренер

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Режиссер: Данила Козловский. Актеры: Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева.

Ленту можно посмотреть в ТРЦ «Острова», АОДНТ, ДК Профсоюзов, кинокомплексе «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине».

Третья волна зомби

После вспышки вируса, обращающего людей в зомбиподобных тварей, врачи нашли лекарство. 75 % заражённых оказались восприимчивы к лечению, но после исцеления также сохраняли память о своих зверствах. Правительство пытается вернуть исцелённых в общество, но не всё население поддерживает эту идею.

Режиссер: Дэвид Фрейн. Актеры: Эллен Пейдж, Сэм Кили, Том Вон-Лолор, Стюарт Грэхэм.

Картину покажут в ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов. С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».