Три министра и зампред амурского правительства обнародовали свои доходы

Декларации о доходах обнародовали министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин, министр соцзащиты населения Наталья Киселева, министр ЖКХ Сергей Гордеев и первый заместитель председателя регионального правительства Марина Дедюшко.

Среди перечисленных первое место по сумме дохода, указанного в декларации за минувший год, заняла первый зампред правительства Марина Дедюшко. За 2017-й Марина Владимировна заработала 5 929 299 рублей 63 копейки. В примечании указано, что эта сумма включает доход от продажи недвижимости на сумму 3 700 000 рублей. В собственности первого заместителя председателя правительства Амурской области имеется квартира площадью 71,4 квадратных метра, а также два земельных участка – один площадью 1 000 квадратов, второй – 953 квадрата. В пользовании у Марины Дедюшко находится квартира, площадь которой составляет 84,5 квадратных метра. Транспортных средств у Марины Владимировны нет.

Министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева заработала 1 817 054 рубля 71 копейку. Доход супруга Натальи Викторовны составил 2 740 972 рубля 36 копеек. В собственности у супругов имеется по четверти доли в квартире площадью 77,5 квадратных метра. В индивидуальной собственности мужа Натальи Киселевой находятся гараж (19,5 квадрата) и два земельных участка – площадью 644 и 23 квадратных метра соответственно. В семье один автомобиль: это SsangYong Rexton, принадлежащий супругу министра. Несовершеннолетнему ребенку Натальи Киселевой на праве собственности принадлежит четвертая часть доли в квартире.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Сергей Гордеев задекларировал годовой доход в размере 1 791 710 рублей 71 копейки. В общей с супругой собственности у Сергея Николаевича имеется квартира площадью 73 квадратных метра. Доход супруги министра составил 675 096 рублей. В семье Гордеевых есть два автомобиля: Toyota Land Cruiser у министра, Daewoo Matiz у его жены. Несовершеннолетний ребенок имеет в пользовании квартиру площадью 73 квадрата.

Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин указал в декларации сумму в 1 251 368 рублей 6 копеек. В собственности у Андрея Юрьевича находятся два жилых дома площадью 45,8 и 85,1 квадрата; и три земельных участка. Площадь самого большого из них составляет 2 084 квадратных метра. Площади двух других участков – 918 и 831 квадратный метр соответственно. Автомобиля у главы министерства здравоохранения нет, но есть прицеп «ТН 90». Сведений о супруге и детях отчет Андрея Субботина не содержит.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», декларации о доходах за 2017 год опубликовали министры и заместители председателя правительства: Андрей Донец, Андрей Тягло, Владимир Кобелев, Сергей Дмитриенко, Юрий Кретов, Елена Воробьева, Ольга Лысенко, Ольга Юркова, Татьяна Половайкина и Светлана Балова. Первым доходы своей семьи обнародовал губернатор Амурской области Александр Козлов.