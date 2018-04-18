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18апреля
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сегодня, 16:31 2

В Благовещенске три человека попали в больницу после нападения соседа

В Благовещенске три человека попали в больницу после нападения соседа
Фото: kaliningrad.glavny.tv

В Благовещенске полиция разбирается в обстоятельствах происшествия, в результате которого три человека оказались в больнице с травмами. Предварительно установлено, что они стали жертвами нападения соседа.

Это произошло 16 апреля в одном из гаражных массивов Благовещенска. На территории гаражного массива находились трое мужчин, 1957, 1976 и 1982 годов рождения. К ним подошел сосед, который нанес им телесные повреждения и скрылся. Причины нападения неизвестны. Пострадавшие были доставлены в Амурскую областную клиническую больницу.

По подозрению в преступлении задержали мужчину 1957 года рождения. Сейчас он находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский».

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#происшествия

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    20 минут назад

    У меня соседка сверху если топать как слон и пылесосить по ночам не перестанет, тоже скоро в больничку загремит!

  • Gold27

    Gold27
    10 минут назад

    Kats

    У меня соседка сверху если топать как слон и пылесосить по ночам не перестанет, тоже скоро в больничку загремит!



    Вот и у меня так же!!!! Только там еще дочка трехлетняя до 12 может топатить и визжать....

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