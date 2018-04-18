50 храмов, монастырей и подворий привезут свои изделия на ярмарку в Благовещенск

В четверг, 19 апреля, в Благовещенске в ОКЦ начнет работу V Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». На ней можно приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия, одежду, духовную литературу, белорусские деликатесы, фермерские продукты, травяные сборы и другое.

Православный проект, посвященный 100-летию со дня мученической кончины императора Николая II и членов его семьи, будет работать в Благовещенске с 19 по 24 апреля.

Участие в выставке-ярмарке примут более 50 храмов, монастырей и подворий из России, Беларуси, Украины, Молдовы, Греции и Палестины. Будут среди них и мирские предприятия. На выставке-ярмарке посетители смогут приобрести различные иконы, церковную утварь, ювелирные изделия, павловопосадские платки, платья в русском стиле, духовную литературу, белорусские деликатесы, специи, фермерские продукты и товары для здоровья, травяные сборы, монастырский мед и продукцию пчеловодства и многое другое.

На выставке жители Благовещенска увидят продолжение уникальной экспозиции из монастыря в урочище Ганина Яма «Исторический перелом эпох 1918 г.: путь на голгофу и прославление Царственных страстотерпцев». Посетители смогут «побывать» в расстрельной комнате в подвале Ипатьевского дома, которая будет воссоздана по сохранившимся фотографиям. Предметы интерьера позволят окунуться в атмосферу 1918 года. Посетители смогут увидеть копию постановления о расстреле царской семьи, копию приказа о сносе дома Ипатьевых и многое другое. Впервые в Благовещенск привезут и крест-мощевик, величайшую святыню, которая когда-то принадлежала семье Романовых.

В рамках выставки также запланирована культурно-просветительская программа — беседы со священниками, просмотр православных фильмов, посвященных царской семье и историческим событиям столетней давности, выступления творческих коллективов, презентации книг.

Православный проект приедет в Благовещенске в пятый раз. Торжественное открытие выставки состоится 19 апреля в 12:00. Время работы: 19-23 апреля – с 10:00 до 19:00, 24 апреля – с 10:00 до 16:00, сообщает информационный портал «Благинформ».