Уроженец Приамурья, задержанный во Владивостоке, может сесть на 20 лет (видео)

Во Владивостоке возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего уроженца Амурской области. Мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Владивостокские полицейские задержали уроженца Приамурья, когда тот получал партию синтетических наркотиков через одну из курьерских служб города. На вопрос, имеются ли при нем запрещенные вещества, молодой человек ответил утвердительно. Он пояснил, что в посылке находятся наркотики, доставку которых парень ранее заказал из Москвы. В дальнейшем он планировал распространять наркотики во Владивостоке для извлечения выгоды. Как было установлено экспертизой, вес наркотика в посылке составил 200 граммов.

За покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет. В отношении него избрана мера пресечения – заключение под стражу, сообщается на сайте УМВД России по Приморскому краю.

Видео: 25.мвд.рф