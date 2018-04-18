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Дождь на северо-западе области: прогноз погоды в Приамурье на 18 апреля

Дождь на северо-западе области: прогноз погоды в Приамурье на 18 апреля
Фото: Koketka.by

В Амурской области 18 апреля ожидается переменная облачность, осадки пройдут по северо-западу области. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами в отдельных районах до 12-17 метров в секунду.

Температура ночью составит от минус 1 до плюс 4, местами будет минус 3…8. Днем термометры покажут по северу 13…18 градусов тепла, местами – плюс 5…10, в южных районах столбики термометров остановятся на отметках 17…22 градуса тепла.

В Благовещенске установится переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада, запада со скоростью 3-8 метров в секунду, днем с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 1…3 градуса, днем – плюс 20…22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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