Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:15 0

В Хинганском заповеднике природный пожар охватил 2 800 гектаров

В Хинганском заповеднике природный пожар охватил 2 800 гектаров
Фото: gismeteo.ru

В Хинганском заповеднике в настоящее время тушат крупный природный пожар. Он охватил территорию в 2 800 гектаров.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, пожар начался 15 апреля в районе села Новосергеевка Архаринского района. В дальнейшем огонь перешел на Хинганский заповедник. Сейчас на тушении заняты в общей сложности 68 человек и более 10 единиц техники.

Карта: fires.ru

Просмотров всего: 263

#пожары #природа #происшествия

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске три человека попали в больницу после нападения соседа
Происшествия

Уроженец Приамурья, задержанный во Владивостоке, может сесть на 20 лет (видео)
Происшествия 1

Тепловоз и минивэн столкнулись в Благовещенске

Происшествия 2

В Благовещенске легковушка проехала на красный, чудом не попав в ДТП (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь