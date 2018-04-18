В Хинганском заповеднике природный пожар охватил 2 800 гектаров
В Хинганском заповеднике в настоящее время тушат крупный природный пожар. Он охватил территорию в 2 800 гектаров.
Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, пожар начался 15 апреля в районе села Новосергеевка Архаринского района. В дальнейшем огонь перешел на Хинганский заповедник. Сейчас на тушении заняты в общей сложности 68 человек и более 10 единиц техники.
Карта: fires.ru
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