В Хинганском заповеднике природный пожар охватил 2 800 гектаров

Фото: gismeteo.ru

В Хинганском заповеднике в настоящее время тушат крупный природный пожар. Он охватил территорию в 2 800 гектаров.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, пожар начался 15 апреля в районе села Новосергеевка Архаринского района. В дальнейшем огонь перешел на Хинганский заповедник. Сейчас на тушении заняты в общей сложности 68 человек и более 10 единиц техники.

Карта: fires.ru