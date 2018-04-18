Житель Оренбургской области пытался дать взятку тындинскому полицейскому

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Сотрудники Тындинского ЛО МВД России на транспорте пресекли попытку дачи взятки сотруднику полиции. Уроженец Оренбургской области 1988 года рождения хотел дать тысячу рублей полицейскому, чтобы его не наказывали за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Мужчина был задержан на железнодорожном вокзале Тынды в состоянии алкогольного опьянения. Стражи правопорядка составили в отношении него административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Чтобы избежать наказания, нарушитель попытался передать сотруднику транспортной полиции взятку в размере одной тысячи рублей.

Мужчина был предупрежден полицейскими об уголовной ответственности, однако не прекратил противоправные действия.

По данному факту отделением дознания Тындинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщает Тындинский ЛО МВД России на транспорте.