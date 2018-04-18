Тепловоз и минивэн столкнулись в Благовещенске

Фото: instagram.com/blag_dtp

18 апреля в Благовещенске произошло ДТП на железнодорожных путях. Столкнулись тепловоз и минивэн. Информация о происшествии и фото с места аварии появились в социальных сетях.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт ДТП, оно произошло в 13:15 в районе дома № 1 по улице Чайковского. Сейчас на месте работают полицейские. Пострадали ли люди, информации нет.

В социальных сетях сообщают, что за рулем минивэна находился китаец.