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18апреля
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сегодня, 14:18 4

Жительницу Благовещенска могут вылечить, пересадив почку

Жительницу Благовещенска могут вылечить, пересадив почку

Амурчанке Татьяне Лопаткиной уже семь лет нужна новая почка. В 2011 году ей поставили диагноз почечная недостаточность в терминальной стадии. Долгое время женщина находилась на программном гемодиализе, наконец ей пришла квота на трансплантацию почки. Но от излечения ее отделяет дорога, на которую нет средств.

«Я лечилась в Амурской области, затем в Краснодарском крае, – рассказала Татьяна Лопаткина. – Но там у меня не было прописки, и я не могла получить квоту. Вернулась в Приамурье. И вот появилась возможность».

Поскольку квота областная, то оплата проезда в нее не входит. А операцию делают в Кемерове. Но у Татьяны нет своих средств, чтобы оплатить поездку. Поэтому она просит помочь ей. Сумма требуется небольшая – 20 тысяч рублей.

Перечислить деньги можно на карту Сбербанка 4276 0300 1438 5955.

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#здоровье #соцзащита

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Вопрос по карте остался: чья?

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    42 минуты назад

    20 тыщ...ну так и заняла бы денег на поездку

  • alex 3

    alex 3
    26 минут назад

    В понедельник подвозил мужика с Михайловым до Широкого у которого не было денег на автобус. Мужик не бомж, работает, денег вовремя не платят, ехал автостопом на родительский день. Шёл 2018год, Россия встаёт с колен.

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