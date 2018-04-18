Жительницу Благовещенска могут вылечить, пересадив почку

Амурчанке Татьяне Лопаткиной уже семь лет нужна новая почка. В 2011 году ей поставили диагноз почечная недостаточность в терминальной стадии. Долгое время женщина находилась на программном гемодиализе, наконец ей пришла квота на трансплантацию почки. Но от излечения ее отделяет дорога, на которую нет средств.

«Я лечилась в Амурской области, затем в Краснодарском крае, – рассказала Татьяна Лопаткина. – Но там у меня не было прописки, и я не могла получить квоту. Вернулась в Приамурье. И вот появилась возможность».

Поскольку квота областная, то оплата проезда в нее не входит. А операцию делают в Кемерове. Но у Татьяны нет своих средств, чтобы оплатить поездку. Поэтому она просит помочь ей. Сумма требуется небольшая – 20 тысяч рублей.

Перечислить деньги можно на карту Сбербанка 4276 0300 1438 5955.