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18апреля
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сегодня, 13:50 2

В Благовещенске легковушка проехала на красный, чудом не попав в ДТП (видео)

В Благовещенске легковушка проехала на красный, чудом не попав в ДТП (видео)

В социальных сетях появилось видео нарушения ПДД в Благовещенске. Легковой автомобиль проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, чуть не спровоцировав ДТП.

На кадрах видно, что правила нарушила серая иномарка Toyota Vitz. Она подрезала автомобиль, из которого велась видеосъемка. В соцсетях, со ссылкой на автора видео, сообщают, что за рулем Vitz находилась женщина, а на заднем сиденье был ребенок.

Видео появилось в одном из инстаграм-пабликов и к настоящему времени собрало более 10 тысяч просмотров. Пользователи возмутились такими действиями водителя.

«Шумахеров на букашках все больше и больше...», «Фары надо тереть таким дамам», «Интересно, в какой автошколе ее этому учили?» – написали комментаторы.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что проведут по факту нарушения проверку.

Проезд на запрещающий сигнал светофора предполагает штраф в размере 1 тысячи рублей. В случае повторного нарушения штраф возрастает до 5 тысяч.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Просмотров всего: 1662

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • matushka

    matushka
    3 часа назад

    А потом вот из-за таких умных дам, гибнут дети Ваши же. На 17 и так всё забито, оставайтесь благоразумными, живите будущим, а не одним днём

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Надо оборудовать все перекрёстки камерами видеофиксации нарушений!

    Окупятся в первый же год!

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