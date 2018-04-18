В Благовещенске отремонтируют дорожно-уличные сети почти на 300 миллионов рублей

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Грядущим летом в Благовещенске начнется масштабный ремонт улично-дорожной сети города. Работы включают в себя ремонт дорожного покрытия улиц, выкладывание тротуаров плитками, прокладку ливневых канализаций, устройство парковок, модернизацию светофорных объектов и многое другое.

В общей сложности по распоряжению губернатора Приамурья из городского бюджета на эти цели выделено более 270 миллионов рублей. В частности, на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети с устройством ливневых канализаций и водоотведения города Благовещенска предусмотрено 151 598 402 рубля.

График на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети с устройством ливневых канализаций и водоотведения города Благовещенска

Этапы Объекты закупки Наименование работ Окончание работ 1 этап Ремонт тротуара по ул.Фрунзе от ул.Лазо до ул.Чайковского Устройство основания под тротуар, обустройство тротуара из плитки, установка бортовых камней, устройство парковки, установка пешеходных ограждений, окраска бортовых камней, разметка проезжей части, прокладка ливневой канализации, перенос инженерных сетей Август 2 этап Ремонт тротуара, парковочной стоянки, водоотведения по ул. Комсомольской в районе СОШ № 26 Прокладка ливневой канализации, устройство парковки, установка бортовых камней,окраска бортовых камней, установка дорожных знаков, устройство основания под тротуар, обустройство тротуара из плитки, установка пешеходных ограждений, ремонт дорожного покрытия Июль 3 этап Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Загородной до ул. Больничной Устройство основания под тротуар, обустройство тротуара из плитки, установка бортовых камней, устройство парковок, установка пешеходных ограждений, окраска бортовых камней, разметка проезжей части, прокладка ливневой канализации, ремонт дорожного покрытия с подготовкой основания, обустройство сетей наружного освещения, установка дорожных знаков Сентябрь 4 этап Ремонт автомобильной дороги ул. Северная от ул. Мухина до ул. Загородная Установка бортовых камней, установка пешеходных ограждений, окраска бортовых камней, разметка проезжей части, прокладка ливневой канализации, ремонт дорожного покрытия с подготовкой основания, установка дорожных знаков Сентябрь 5 этап Ремонт ул. Кузнечная от ул. Краснофлотской до ул. Амурская Ремонт дорожного покрытия с подготовкой основания от ул. Ленина до ул. Зейская, установка дорожных знаков, тротуара по четной и нечетной стороне от Краснофлотской до Амурской, с обустройством подхода к автобусной остановке по ул. Ленина, установка пешеходных ограждений, устройство парковок установка бортовых камней, окраска бортовых камней, разметка проезжей части, перенос опор освещения Сентябрь 6 этап Ремонт автомобильной дороги ул. Батарейной от ул. Красноармейской до пер. Серышевский Установка бортовых камней, устройство парковок, окраска бортовых камней, разметка проезжей части, ремонт дорожного покрытия с подготовкой основания, обустройство сетей наружного освещения, установка дорожных знаков, разметка проезжей части Август 7 этап Ремонт ливневой канализации по ул. Пушкина от ул. Ленина до ул.Зейской Ремонт ливневой канализации, установка бортовых камней, окраска бортовых камней, ремонт дорожного покрытия Август 8 этап Ремонт ул. Свободная от ул. Чайковского до ул. Политехническая Устройство основания под тротуар, обустройство тротуара из плитки, установка бортовых камней, окраска бортовых камней, разметка проезжей части, прокладка ливневой канализации, ремонт дорожного покрытия с подготовкой основания, обустройство сетей наружного освещения, установка дорожных знаков Август 9 этап Ремонт ул. Почтовая от ул. 50 лет Октября до ул. Островского Устройство основания под тротуар, обустройство тротуара из плитки, установка бортовых камней, устройство парковок, установка пешеходных ограждений, окраска бортовых камней, разметка проезжей части, прокладка ливневой канализации, ремонт дорожного покрытия с подготовкой основания, установка дорожных знаков, перенос опор освещения Сентябрь 10 этап Ремонт водоотведения в районе ул. Артиллерийская - ул. Амурская Обустройство водоотведения Июль

Еще 119 644 420 рублей пойдет на статью «Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети города Благовещенска». Он включает в себя 46 этапов. Самыми дорогостоящими работами, согласно смете, будет ремонт проезжей части, тротуара и освещения по улице Краснофлотской от таможни до улицы Театральной. На эти цели в бюджете запланировано более 19,5 миллиона рублей. Закончить эти работы планируется в сентябре 2018 года. Более 8,5 миллиона пойдет на ремонт автомобильной дороги по улице Заводской села Белогорье. Эти работы должны закончить до июля. Также до июля планируют отремонтировать тротуар и парковочную стоянку по улице Чайковского от Красноармейской до Северной. На это предназначено еще почти 8,4 миллиона рублей.

Аукционы на проведение масштабных работ состоятся в начале мая. Полный график ремонтов улично-дорожной сети с указанием сроков смотрите тут.