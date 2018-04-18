В Благовещенске отремонтируют дорожно-уличные сети почти на 300 миллионов рублей
Грядущим летом в Благовещенске начнется масштабный ремонт улично-дорожной сети города. Работы включают в себя ремонт дорожного покрытия улиц, выкладывание тротуаров плитками, прокладку ливневых канализаций, устройство парковок, модернизацию светофорных объектов и многое другое.
В общей сложности по распоряжению губернатора Приамурья из городского бюджета на эти цели выделено более 270 миллионов рублей. В частности, на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети с устройством ливневых канализаций и водоотведения города Благовещенска предусмотрено 151 598 402 рубля.
График на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети с устройством ливневых канализаций и водоотведения города Благовещенска
|
Этапы
|
Объекты закупки
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Наименование работ
|
Окончание работ
|
1 этап
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Ремонт тротуара по ул.Фрунзе от ул.Лазо до ул.Чайковского
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Устройство основания под тротуар, обустройство тротуара из плитки, установка бортовых камней, устройство парковки, установка пешеходных ограждений, окраска бортовых камней, разметка проезжей части, прокладка ливневой канализации, перенос инженерных сетей
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Август
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2 этап
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Ремонт тротуара, парковочной стоянки, водоотведения по ул. Комсомольской в районе СОШ № 26
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Прокладка ливневой канализации, устройство парковки, установка бортовых камней,окраска бортовых камней, установка дорожных знаков, устройство основания под тротуар, обустройство тротуара из плитки, установка пешеходных ограждений, ремонт дорожного покрытия
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Июль
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3 этап
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Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Загородной до ул. Больничной
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Устройство основания под тротуар, обустройство тротуара из плитки, установка бортовых камней, устройство парковок, установка пешеходных ограждений, окраска бортовых камней, разметка проезжей части, прокладка ливневой канализации, ремонт дорожного покрытия с подготовкой основания, обустройство сетей наружного освещения, установка дорожных знаков
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Сентябрь
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4 этап
|
Ремонт автомобильной дороги ул. Северная от ул. Мухина до ул. Загородная
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Установка бортовых камней, установка пешеходных ограждений, окраска бортовых камней, разметка проезжей части, прокладка ливневой канализации, ремонт дорожного покрытия с подготовкой основания, установка дорожных знаков
|
Сентябрь
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5 этап
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Ремонт ул. Кузнечная от ул. Краснофлотской до ул. Амурская
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Ремонт дорожного покрытия с подготовкой основания от ул. Ленина до ул. Зейская, установка дорожных знаков, тротуара по четной и нечетной стороне от Краснофлотской до Амурской, с обустройством подхода к автобусной остановке по ул. Ленина, установка пешеходных ограждений, устройство парковок установка бортовых камней, окраска бортовых камней, разметка проезжей части, перенос опор освещения
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Сентябрь
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6 этап
|
Ремонт автомобильной дороги ул. Батарейной от ул. Красноармейской до пер. Серышевский
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Установка бортовых камней, устройство парковок, окраска бортовых камней, разметка проезжей части, ремонт дорожного покрытия с подготовкой основания, обустройство сетей наружного освещения, установка дорожных знаков, разметка проезжей части
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Август
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7 этап
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Ремонт ливневой канализации по ул. Пушкина от ул. Ленина до ул.Зейской
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Ремонт ливневой канализации, установка бортовых камней, окраска бортовых камней, ремонт дорожного покрытия
|
Август
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8 этап
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Ремонт ул. Свободная от ул. Чайковского до ул. Политехническая
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Устройство основания под тротуар, обустройство тротуара из плитки, установка бортовых камней, окраска бортовых камней, разметка проезжей части, прокладка ливневой канализации, ремонт дорожного покрытия с подготовкой основания, обустройство сетей наружного освещения, установка дорожных знаков
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Август
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9 этап
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Ремонт ул. Почтовая от ул. 50 лет Октября до ул. Островского
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Устройство основания под тротуар, обустройство тротуара из плитки, установка бортовых камней, устройство парковок, установка пешеходных ограждений, окраска бортовых камней, разметка проезжей части, прокладка ливневой канализации, ремонт дорожного покрытия с подготовкой основания, установка дорожных знаков, перенос опор освещения
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Сентябрь
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10 этап
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Ремонт водоотведения в районе ул. Артиллерийская - ул. Амурская
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Обустройство водоотведения
|
Июль
Еще 119 644 420 рублей пойдет на статью «Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети города Благовещенска». Он включает в себя 46 этапов. Самыми дорогостоящими работами, согласно смете, будет ремонт проезжей части, тротуара и освещения по улице Краснофлотской от таможни до улицы Театральной. На эти цели в бюджете запланировано более 19,5 миллиона рублей. Закончить эти работы планируется в сентябре 2018 года. Более 8,5 миллиона пойдет на ремонт автомобильной дороги по улице Заводской села Белогорье. Эти работы должны закончить до июля. Также до июля планируют отремонтировать тротуар и парковочную стоянку по улице Чайковского от Красноармейской до Северной. На это предназначено еще почти 8,4 миллиона рублей.
Аукционы на проведение масштабных работ состоятся в начале мая. Полный график ремонтов улично-дорожной сети с указанием сроков смотрите тут.
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